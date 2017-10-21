李显龙：已准备好在几年内下台 未确定接班人选

据路透社报道，新加坡总理李显龙表示，他已准备好在几年内下台，其接班人选很可能将于内阁中产生，但尚未作出明确决定。
据报道，李显龙在接受美国全国广播公司财经频道（CNBC）的采访时表示，在2021年现任5年议会期满之前，将随时可能举行新的选举。在被问到是否准备好在几年内下台时，李显龙表示，“我准备好了。”但李显龙也提到，他需要确保找到一位接班人，“我认为，继任者很可能已经就在内阁之中，但具体是哪一位，需要一段时间来考虑。”
当地媒体和分析家认为，新加坡财政部长王瑞杰（Heng Swee Keat）及总理公署部长陈振声（Chan Chun Sing）都是潜在的接任人选。新加坡副总理尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）也可能成为候选人，但他已多次表态不想接任总理，并表示由于自己是印度裔、如果当选将是“惊人的”选择。
报道称，李显龙是在访美前接受的本次采访。他将于本周日启程前往美国，并将与美国总统特朗普在白宫会晤。
据悉，64岁的李显龙自2004年担任新加坡总理以来，距今已经13年。新加坡实行的是议会民主制，总理没有任期限制。但李光耀是在1990年67岁时辞去总理职务的，吴作栋则是在2004年63岁时辞去总理职务的。李显龙2007年曾经说新加坡不应该有一位超过70岁的总理，2011年时接受访问时也曾明确提及计划在2020年大选后交班。
2016年8月21日，李显龙在新加坡国庆群众大会发表演讲时身体突感不适，随后被扶下台，在休息一个多小时后才返回演讲台。新加坡总理公署发表声明称，李显龙是因血压短暂下降、久站、疲劳和脱水而突感身体不适，医生证实他没有中风，心脏也无异样，但需要休病假至29日，总理职务由副总理张志贤暂代。但此次身体不适之后，李显龙明确表示“下次大选后不久，我的接班人必须准备好接棒”。而继任的人是谁，到现在为止并不明朗。
由于财经是新加坡发展的命脉，因此担任过相关职位被认为是担任总理的必要履历。从前几任总理的履历来看，吴作栋当过贸工部长，李显龙当过贸工部长、金融管理局局长和财政部长。人们正是从这个角度，普遍认为可能的人选包括副总理尚达曼和财政部长王瑞杰。尚达曼曾经担任过金融管理局局长和财政部长，王瑞杰曾经担任过李光耀的私人秘书，是现任财政部长。不过尚达曼是印度裔，不会讲中文，这在以华人为主的新加坡肯定是扣分因素；王瑞杰2016年5月曾经中风，休养了几个月。这就使得李显龙继任人选的问题更为扑朔迷离。
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