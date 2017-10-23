斐济将发行首只“绿色”债券 应对气候变化的影响

英媒称，斐济总理弗兰克·姆拜尼马拉马18日说，未来几周，斐济将发行一只规模达5000万美元的“绿色”债券，以帮助应对全球气候变化带来的影响。这是发展中国家首次采取这种做法。
据路透社悉尼10月18日报道，这个太平洋国家被认为尤其容易受到气候变化的影响。该国有大约300个地势低洼的岛屿有可能受到海平面上升的影响。
世界银行说，这将是首只将筹集到的资金用来解决这一问题的债券。
姆拜尼马拉马在讲话中说，斐济还将用其中一部分收益来降低本国的二氧化碳排放量。
他在与世界银行发表的联合声明中说：“不断变化的气候模式和剧烈的气候事件正在威胁我们的发展、安全和斐济人的生活方式。通过发行该绿色债券，我们也在向其他国家发出明确信号，说明我们可以在筹资方面具有创新性。”
此类债券用来为环保项目筹集资金，不过由于只是模糊地界定了“绿色”投资的构成，该做法招致了批评。
波兰和法国也曾发行过主权绿色债券，目的是给可再生能源筹集资金、为节能型建筑提供补贴并用于植树和其他环保项目。
斐济发行的这批债券分为5年期和13年期，将在11月1日定价。根据斐济和世界银行发布的情况介绍，债券的票面利息分别是4%和6.3%。
该债券是在联合国气候变化大会将于11月在德国波恩召开之际发行的，届时斐济将是会议主席国。
据世界银行说，2017年，全球“绿色”债券市场的规模预计将达到1349亿美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost