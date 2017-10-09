美法大型商业中心加速衰落 超市经营步履维艰

法媒称，作为美国消费社会象征的大型商业中心正在加速衰落。
瓦尔科购物中心的现状并非孤立。在美国，最常见的“购物中心”模式正在逐渐衰落。高纬物业咨询公司分析师加里克·布朗警告说，在最近十年时间里，大约有200家商业中心关闭，但最糟糕的情况尚未到来。他认为，从2019年开始破产的速度有可能加快。
尽管购物中心只占零售贸易总额的大约10%，但它们依然是美国消费社会的象征之一。它们的发展始于上个世纪50年代。纽约城市学院建筑学教授琼·威廉姆森说：“在很长时间里，这种模式取得了极大的成功。用地不太昂贵，易于建起和税额扣除曾使得这些计划非常有利可图。开发商们因此从城市到城市建起了几乎一样的购物中心。”
这正是它们衰落的原因之一，因为随着全美有超过1100家商业中心，市场已经饱和。美国居民人均占有近2.5平方米的商业面积，法国为0.6平方米，德国为0.3平方米。这种趋势因大型连锁店的种种困难而加剧。自年初以来，杰西潘尼连锁店已经关闭了138个销售点，梅西百货公司关闭了68个，西尔斯公司关闭了54个……自2011年以来连遭损失的西尔斯公司前途未卜，因为其近600家商店受到了威胁。
对于购物中心来说，关张不仅意味着失去租金，还让它们失去了对客户的吸引力，这会导致其他商家撤离或破产。布朗说：“这种态势一旦出现，就难以扭转。”
另据法国《世界报》10月18日报道，家乐福将在金融界万众瞩目之下公布第三季度营业额。分析人士预计该季度艰难，法国市场再度出现各家品牌竞争激烈的现象。毫无疑问，超市收入将被密切关注，因为这一模式濒临衰落。
英国凯度消费者指数公司的数据显示，在过去三年，全品牌超市总营业额仅增长0.3%。同时，整个市场增长了3%，网上下单送货这一模式增长了40%。
美国波士顿咨询公司销售与数字部门经理菲利普·诺比尔指出：“超市诞生于20世纪60年代，秉持‘在一个卖场买到所有商品且价格低廉’的理念。主要是提供一种非常广泛的选择，通过大批量货物压低价格来发展大众市场。但如今这正是亚马逊等网络卖家的信条，它们提供的选择是商场的10倍，还提供超市没有的咨询服务。买什么都能送到家。”
麦肯锡咨询公司法国区消费与销售主管克拉丽丝·马尼安-马莱说，除了网络竞争，超市的困难还体现在“购买力收缩、对未来的担忧以及卖场数量相对需求饱和方面”。这些超大卖场的数量在接近20年的时间里几乎翻了一番。
然而，消费模式最近20年已经发生深刻演变。大众消费演变成更加碎片化和更随意的购买行为，成就了那些居家附近的小商店和网络小卖家。
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