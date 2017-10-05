87岁美国金融大鳄乔治·索罗斯豪捐180亿美元

外媒称，通过一系列著名交易积累起全球最大规模资产之一的乔治·索罗斯，已将接近180亿美元的资金转入旗下开放社会基金会。
据美国《华尔街日报》网站10月18日报道，在拥有了索罗斯的大笔资产后，开放社会基金会已跻身于顶级慈善机构行列。
报道称，作为索罗斯基金管理公司的创始人，索罗斯目前与开放社会基金会的一个投资委员会共同向该公司施加战略影响力。据知情人士称，该委员会由索罗斯建立并担任主席。
据法新社10月17日报道，87岁的美国传奇投资者索罗斯将很大一部分资产捐赠给了由他成立的基金会。
报道称，开放社会基金会的一名发言人对法新社说，该基金会收到索罗斯180亿美元捐助，“这笔钱是索罗斯正在进行的资产转移计划的一部分，索罗斯打算将其大部分财富都转入开放社会基金会”。
报道称，这一捐赠使开放社会基金会成为美国第二富有的非政府机构，仅次于拥有400亿美元资产的比尔和梅琳达·盖茨基金会。
报道称，开放社会基金会在全球拥有多家办公机构。1984年其第一家美国本土之外的机构在索罗斯的老家匈牙利开张。
索罗斯目前是该基金会主席，他的儿子亚历山大和乔纳森都是董事会成员。
这位原籍匈牙利的美国亿万富豪以其高风险投机而闻名，此前他已向各种慈善事业捐赠了120亿美元。1979年他第一次做了慈善捐赠，向尚处于种族隔离制度下的南非黑人学生提供奖学金。
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