离奇死亡事件频发！美军两名潜艇兵相继死于吸毒

美联社10月18日报道称，美国海军发言人18日称，调查人员怀疑在佐治亚州一处海边住所内发现的两名死亡的海军潜艇艇员死于吸毒过量。两人的尸体相隔4天被发现。
弗吉尼亚州诺福克海军潜艇部队司令部发言人莎拉·塞尔夫-凯勒说，在距离金斯湾海军潜艇基地不远的一处住所内接连发生离奇的死亡事件，海军刑事侦查员和警察正在等待毒理学检验结果。
塞尔夫-凯勒18日在接受采访时说：“根据最初的报告，我们认为两名水兵显然都死于吸毒过量。”
海军一级下士布赖恩·杰雷尔12日被发现死在金斯兰一个朋友的家中，该住所靠近佐治亚州与佛罗里达州的州界，位于萨凡纳以南约160公里的地方。塞尔夫-凯勒说，在杰雷尔的妻子报告了他失踪的消息后，朋友们就一直在寻找他。
杰雷尔的尸体是在海军中士泰·贝尔的家中被发现的。塞尔夫-凯勒说，25岁的贝尔16日没有按时到岗，其他艇员因担心他的情况前往他家。在房间内，他们发现贝尔已经死亡。
有媒体援引警方掌握的资料说，杰雷尔出事前和家人到佛罗里达州奥兰多的迪士尼乐园玩，当时他对妻子说自己感觉身体不适，需要回酒店。家人回到酒店后，发现他已经离开，于是杰雷尔的妻子就报告了他失踪的消息。当时是10月11日，也就是他被发现死亡的前一天。
据媒体报道，警方整理的关于贝尔死亡情况的报告显示，在他的尸体被发现时，从他的鼻孔里流出一种“白色泡沫物质”。
金斯湾是美国海军核潜艇在东海岸的基地。杰雷尔和贝尔都是声呐技术人员，两人是朋友。
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