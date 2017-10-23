特朗普批准公开肯尼迪遇刺文件：部分情报人员身份或曝光

外媒称，美国总统特朗普21日批准公开数千份未曾公布过的肯尼迪遇刺案文件，50多年来一直封存的机密文件引发许多阴谋论。
据德国之声电台网站10月21日报道，10月26日是美国国会规定的公布剩余“肯尼迪文件”的最后期限。多家媒体此前报道称，美国中央情报局（CIA）等机构努力使部分文件继续不被公开。但特朗普在推特上发表推文表示：“除非得到其他信息，否则我作为总统，将允许长时间被封存的机密肯尼迪文件公开。”
另据法新社10月21日报道，作为美国历史上的关键事件，1963年11月22日的肯尼迪遇刺案数十年来引发很多阴谋论，不少人怀疑枪手奥斯瓦尔德并非单独作案。
美国《政治报》20日曾透露，特朗普面临来自中情局的压力，后者希望他能继续封存某些文件，尤其是上世纪90年代的一些文件，因为公开文件可能会让一些仍在执行任务的情报人员和线人身份曝光。
报道称，涉及肯尼迪遇刺案的文件总共有近500万份，主要是来自情报部门、警方和司法部，它们一直封存在华盛顿的国家档案馆中。国家档案馆称，绝大部分文件已经公开。而26日，从未披露过的3100份文件最终将揭开神秘面纱，此外还有数万份此前已经解密的文件。
此外据德国新闻电视频道网站10月21日报道，专家认为，肯尼迪档案公开也不会有新的具体内容能够令人清楚当时具体发生了什么。但是档案中可能包含了中情局为什么在事发之前就对作案人李·哈维·奥斯瓦尔德进行监视、他们是否犯了错以及在事后试图进行掩盖等信息。
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