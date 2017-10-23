中国称雄世界技能大赛 外媒称中国令西方工业相形见绌

瑞士媒体称，工业国在阿布扎比的世界技能大赛上一较高下。瑞士虽然仍是欧洲冠军，但在世界前列的位置上它面对着来自亚洲的一个强敌——中国。
据瑞士《每日新闻报》10月21日报道，瑞士人的精确性和承受压力的能力在阿布扎比的世界技能大赛上得到再三嘉奖：瑞士代表团在36个职业领域共获得了11枚金牌、6枚银牌、3枚铜牌和13个优胜奖。这一成绩令瑞士再次成为遥遥领先的欧洲冠军。而且从全球来看，它的金牌数在中国之后排名第二位。这一璀璨的成绩也令瑞士专业人士再次将韩国等亚洲对手甩在身后。
报道称，“我们不知道我们和亚洲人相比水平如何，现在我们松了一口气。”负责参赛工作的瑞士工业协会副主席克里斯蒂娜·达瓦茨说。因为世界技能大赛的竞争一届比一届激烈。亚洲技能人才（不能超过22岁）接受的培训越来越好，而且他们也日益走到了数字化的最前端。中国和韩国政府甚至会负责比赛选手的训练，而且会训练整整两年的时间。
报道称，2013年的技能大赛上还看不到中国金牌的影子。2015年大赛上它仍然在瑞士之后排名第五位。但眼下，中国已经是世界冠军（15枚金牌、7枚银牌、8枚铜牌和12个优胜奖），而且几乎再也无法被打败了。对中国政府而言，世界技能大赛是衡量国际竞争力和创新能力的一个准绳。而且它将技能人才视为体现经济成就的标志。评审团的一位专家赞赏地说：“中国选手是被认真挑选并作了最充分准备的。未来的标准将由中国人确定。”
相反，德国仅获得3枚奖牌，未能进入排行榜前列。报道表示，德国选手不是由德国手工业联合会派出，而是独立的德国技能组织安排的。此外，在学术化浪潮之后，职业培训在德国被视为某种职业上的死胡同。相反瑞士则有高级中学毕业资格和进一步的职业培训作为上升的阶梯。
报道称，与奥运会和世界杯一样，目前对于世界技能大赛的举办地点也存在着激烈的竞争。这一次是在阿联酋，2019年将在俄罗斯的喀山，而2021年将在中国的上海举行。
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