俄媒分析：普京让西方选择“红蓝药丸”

俄罗斯《专家》杂志网站10月21日刊发题为《普京给西方两颗药丸》的文章称，克里姆林宫给了西方两个选择，要么合作共赢，要么继续对抗。
文章称，10月19日，俄罗斯总统普京在瓦尔代俱乐部年会上发表讲话。正如总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫承诺的那样，他的讲话非常有趣。俄总统给西方开出两颗药丸以供选择。
文章表示，一些专家认为，普京的瓦尔代讲话是慕尼黑讲话的某种延续。十年前，普京对西方的集体外交方针发出警告。如今，他又在索契列举了这一方针导致的后果：破坏中东稳定的“阿拉伯之春”、恐怖分子在西方国家的兴风作浪、乌克兰危机。同时，他谈到了共同摆脱当前局面的办法，因为他认为安全事关所有人。
文章称，克宫主人呼吁在国际政治中恢复相互尊重，首先是在那些利益发生冲突的国家之间。如果双方互不尊重，都试图把意志强加于人，就会出现双输，而利用安全真空的人将坐收渔利。普京表示，破坏平衡和公共行为准则让全世界越来越不安全，“肆无忌惮的激进分子和极端组织取代了进步和民主，他们否定文明，企图让世界陷入蒙昧、混乱和野蛮”。
文章称，普京讲话的中心思想是抛弃过去的关系，在相互尊重利益的基础上建立新的关系体系。在此框架内可以解决一系列问题，首先就是放弃双重标准。
文章称，莫斯科在瓦尔代年会上再次表达了与负责任的国家共同维护世界局势稳定的愿望。普京举了叙利亚的例子。克里姆林宫在叙利亚完成了重大的任务：主导用政治方式平息内战，平衡了地区大国在叙利亚的利益，以此维护中东稳定。
普京说：“中东地区矛盾丛生。但我们学会了耐心，并带着这种耐心斟酌我们的一言一行，与这一进程的所有参与者合作，尊重他们的利益。”克里姆林宫以此为美国做出榜样。普京指出，西方应当学会负责。
文章称，一些俄罗斯政治学家相信，西方不会理解俄罗斯的建设性态度。普京自己也说：“我们在与西方相处中犯的最大错误就是太过相信你们。而你们的错误在于把信任当成软弱，滥用了这种信任。”
文章称，普京就像电影《黑客帝国》中给尼奥两颗药丸的墨菲斯一样，他也给了西方一颗“红药丸”和一颗“蓝药丸”。“红药丸”是回归现实，开始正常相处。但如果西方选择“蓝药丸”，选择继续活在“单极世界”和“俄罗斯是邪恶帝国”的幻梦中，普京也阐述了相应对策。
文章称，“对称回应”这个术语在普京的讲话中频频出现。比如，他讲话中有很大篇幅是关于美国政府如何不遵守俄美核协议的。克里姆林宫强调自己对事态升级有应对之策，但普京也明确暗示，莫斯科不愿反戈一击，希望西方履行自己的义务。为此，美国和欧洲应当牢记责任，选择“红药丸”。
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