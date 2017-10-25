伊拉克质疑蒂勒森言论 指责美国干涉伊内政

法媒称，伊拉克总理海德尔·阿巴迪23日在巴格达与美国国务卿雷克斯·蒂勒森举行会谈，并对其发表的有关伊拉克境内伊朗民兵的言论表示质疑。
据法新社10月23日报道，蒂勒森22日在利雅得要求伊拉克境内的伊朗民兵“回国”，因为打击“伊斯兰国”组织（IS）的战斗即将结束。他的言论激起巴格达方面的强烈回应。
报道援引阿巴迪办公室的一份声明称，阿巴迪表示：“‘人民动员组织’的民兵是伊拉克人，他们打击恐怖主义，保卫自己的国家并为击败IS作出贡献。”
报道称，拥有6万名民兵的“人民动员组织”成立于2014年，作为一个主要受伊朗支持的民兵组织，它在过去3年伊拉克成功击败IS的战斗中发挥了重要作用。在该组织对伊拉克总理府的邀请作出回应后，伊拉克议会已投票决定将其纳入到政府军。
报道称，阿巴迪说：“‘人民动员组织’是一个附属于伊拉克政府的机构，而且伊拉克宪法不允许武装团体存在于法律之外。”
但法媒认为，伊朗革命卫队境外军事行动负责人、陆军少将卡西姆·苏莱马尼对伊拉克的定期访问反映出德黑兰在伊拉克的影响力。
报道称，伊拉克内阁23日也坚称帮助其击败IS的准军事部队全部都是伊拉克人。伊拉克内阁还称：“任何人都无权干涉伊拉克内政。”
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