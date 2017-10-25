中国减产推全球钢产量触低点 有助钢铁行业复苏

据路透社伦敦10月23日报道，纳入该协会统计的全球66个经济体9月粗钢产量达到1.414亿吨，较去年同期增长5.6%，但较前月下降2.3%，并创今年2月以来最低月度产出。
该协会数据显示，中国9月粗钢产量为7180万吨，同比增长5.3%，但较前月下降3.7%。
报道称，预计中国今年冬季的粗钢产量将减少3000万吨或更多。
报道援引中国官方数据显示，自去年年初以来，已削减合法钢铁产能1.1亿吨，今年上半年取缔“地条钢”产能1.2亿吨，其减产行动最终导致现在产量数据开始下降。
另据路透社伦敦10月10日报道，消息人士和专家称，中国削减产能推动全球钢铁行业从产能过剩引发的低迷中复苏，但这种复苏正面临危险，因为中东和亚洲的过剩产能不断增加。
报道称，根据经济合作与发展组织（OECD）下属的钢铁委员会的最新预估数字，2017年上半年全球炼钢产能为23.6亿吨，仅略低于2016年同期的23.7亿吨。
报道表示，一位与该委员会有关系的消息人士称，该数字是不断修正的，可能无法反映全部的产能削减幅度。但他还说，全球产能过剩的整体情况令人担忧。
“过剩产能依然处于让人担忧的高位。”OECD钢铁委员会主席利芬·托普上月末在召开半年度会议公布估测数据后表示。
根据OECD的钢铁产能报告，中东地区约有2300万吨新增产能正处于建设阶段。这些产能应会在2017年至2019年投产，而定于该时期开建的项目还将再增加700万吨产能。
报道称，鉴于国际钢铁协会预计中东地区今明两年钢铁需求总共将仅增长370万吨，这些新增产能将部分用于出口。
报道称，去年首度成为钢铁净出口国的伊朗表示，计划2025年前实现每年出口2000万至2500万吨钢铁，约相当于中国今年出口量的三分之一。
“坦白地说，任何地区产能增加，都对未来钢铁定价与获利构成明显风险。”美国金属行情研究公司研究主管阿利斯泰尔·拉姆齐表示。
报道称，专家表示，为了满足需求与持续获利，钢铁行业在目前年产量达16.3亿吨的基础上至多只能有4亿吨的闲置产能。但由于全球产量潜能达23.6亿吨，行业闲置产能约为7.3亿吨。尽管如此，OECD的这份报告显示，有总计近4000万吨的额外产能可能于2017年至2019年投产，包括中东与亚洲部分地区的额外产能。
报道称，报告还显示，按计划可能在这一时期开建的项目将再增加5450万吨产能，主要是在亚洲，还有一些在中东、非洲、俄罗斯和乌克兰。
英国商品研究所分析师克里斯·霍尔登告诉英媒：“我们预计，全球需求增长不足以为（OECD报告中的）新增产能提供合理根据。然而，若干个别投资仍有意义，只要它们成本极低，或是为了供应当地市场。”
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