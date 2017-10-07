研究称透明太阳能技术引领未来潮流

美媒称，科研人员在英国《自然·能源》杂志上发表报告称，可应用于窗户的透明太阳能材料是一种巨大的未开发能源，其可获得的电力与较为庞大厚重的屋顶太阳能板一样多。
据美国每日科学网站10月23日报道，以美国密歇根州立大学工程研究人员为主的报告作者称，广泛应用这种高度透明的太阳能材料以及屋顶太阳能板，可基本满足美国的电力需求，同时还可大大减少化石燃料消耗。
密歇根州立大学化学工程学和材料学副教授理查德·伦特说：“高度透明的太阳能电池代表着新型太阳能应用的未来潮流。我们分析了它的潜力，而且展示了它仅借助不可见光就可获取电力。这些设备可提供屋顶太阳能板一样的发电潜力，同时还具备额外的功能，可提高建筑、汽车和移动电子设备的效率。”
伦特与该校同事开创性地研发了透明的发光太阳能集中器，把它置于窗户上，在不干扰视线的情况下可产生太阳能。这种类似塑料的薄型材料可用于建筑、车窗、手机及其他拥有透明表面的设备。
报道称，这种太阳能系统利用伦特及其团队研发的有机分子来吸收不可见的太阳光，研究人员可以“调节”这些材料，只选择接收紫外线和近红外线，然后将这种能量转化为电能。
实现全球能源消耗摆脱化石燃料将需要这种创新和划算的可再生能源技术，美国和全球其他国家大约只有1.5%的电力需求由太阳能满足。
但就综合电力潜力而言，报告作者指出，美国大约有50亿至70亿平方米的玻璃表面，如果覆盖这么大面积的玻璃，透明太阳能技术有能力满足美国约40%的能源需求——与屋顶太阳能板潜力相同。伦特说：“如果我们提高能源储备，那么免费安装这两种技术就可以几乎百分之百地满足我们的需求。”
伦特说，高度透明的太阳能设备的效率在5%以上，而传统太阳能板通常效率为15%至18%左右。他说，虽然透明太阳能技术将太阳能转化为电能的效率绝不可能高于不透明的太阳能技术，但是差距可以拉近，并且可以应用到更多的平面。
伦特还说，目前透明太阳能技术仅实现实际潜力的约1/3。他说：“这正是我们努力的方向。50年来，传统太阳能装置得到了积极研究，可是我们研究这些高度透明的太阳能电池才仅仅5年。这种技术终将提供光明的前途：在先前不能使用太阳能的大大小小的平面上广泛使用廉价的太阳能。”
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