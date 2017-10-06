中国在探月领域取得巨大成就

西班牙《国家报》10月23日发表文章称，中国的太空计划给世人留下愈发深刻的印象。值得一提的是，中国完全依靠的是自己的力量。
文章称，美国航空航天局计划2030年登上火星，该计划优先于登月计划。加上受经费等因素的影响，可以推测出美国2025年以前不可能登陆月球。与此同时，中国通过发射无人登月探测器，已经在探月领域取得了巨大成就。嫦娥三号探测器2013年成功登陆月球，这是人类时隔37年再次在月球表面开展探测工作。
文章称，嫦娥三号还将玉兔号月球车带上了月球。玉兔号向地球成功传回照片，并对月球土壤实施探测。玉兔号超长服役了两年多，这对一个在极其恶劣环境下工作的月球车而言，已经是一个创纪录的成绩了。
文章表示，随着玉兔号圆满完成任务，中国登月工程的第二阶段也画上了完美句号。而作为嫦娥三号的备份星，嫦娥四号探测器将于近年被发射到月球背面。
文章称，这项任务将给中国航天业构成前所未有的挑战，因为月球背面并不像正面那样有着巨大的平原，而是布满了密集的陨石坑，地势非常陡峭险峻。因此必须让着陆系统变得更加完美才能实现着陆。此外，为了保证地球与月球之间的无线电联系，还可能需要发射一个辅助卫星。设计理念在于，将这颗卫星发射到地月拉格朗日L2点，这样的话从嫦娥四号和地球上的卫星跟踪站都可以观测到该卫星。
文章称，中国还将发射嫦娥五号。虽然它名为嫦娥五号，但却要早于嫦娥四号奔赴月球。嫦娥五号的目标更加宏伟：带回月球土壤样本。
文章称，中国的雄心促使其加紧研发重型火箭——长征九号。鉴于中国太空计划的成功历史，不排除下一波登上月球的航天员操一口普通话的可能。
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