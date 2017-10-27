中国中车与俄合资高铁车辆厂将设在莫斯科

俄媒称，莫斯科市政府科学、工业政策与商业局第一副局长阿列克谢·阿尔杰莫夫在出席首届中国机械工业品牌展（China Machinery Fair）期间表示，俄中合资高铁车辆厂厂址将设在莫斯科。
据俄罗斯卫星通讯社莫斯科10月24日报道，阿尔杰莫夫说：“我们与中国正在积极开展谈判，商讨合资企业在莫斯科本土化的问题。这家合资企业将生产高铁机车车辆。目前已经选好厂址，配备有必要的交通和工程基础设施以及铁路专用线。中国中车股份有限公司正在起草文件，为开展这方面的合作，俄中两国将签署一份政府间协议。”
早前俄罗斯媒体报道称，俄西纳拉集团可能与中国中车长春轨道客车股份有限公司合资建厂，为莫斯科-喀山高铁生产动车车辆。合资企业的厂址计划设在莫斯科郊区或者乌拉尔地区。
报道称，莫斯科至喀山段高铁造价约为1.2万亿卢布（约合188亿美元），全长770公里，穿越俄罗斯的7个地区。预计建成后莫斯科至喀山将只需3个半小时。莫斯科至喀山段高铁是莫斯科-北京高铁项目的其中一部分，莫斯科至北京高铁项目总造价高达7万亿卢布（约合1214亿美元）。
据参考消息网-出海记记者了解，中国中车集团公司党委书记、董事长刘化龙表示，中车国际业务签约额从2012年的35.88亿美元增长到2016年的81亿美元，增长了125.8%。
据了解，“一带一路”沿线国家已占中车海外市场的半壁江山，在去年新签81亿美元订单中，“一带一路”的订单占出口订单较大比重。刘化龙说，从全球范围来看，中国中车在中国以外的海外市场份额占比仅为6%左右。因此，中国企业海外商业模式创新，将成为突破的关键。中车已从以往的产品输出发展到如今的服务、技术、资本乃至行业标准的全要素输出，模式创新已在发达国家落地。
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