韩国乐天转战东南亚成本高昂：中国市场无可取代

英媒称，乐天在中国十年之久的布局如今已支离破碎，为其增长前景划上大大的问号。
路透社10月25日报道称，乐天料折价出售旗下中国超市，规模或仅为当初投资额的一小部分。据公司管理人士及投资者称，该公司投资大型购物中心的计划无限期暂停，而且在韩国主要依赖中国游客大手笔支出的业务，像旅游业务等，都陷入挣扎。
报道称，乐天还面临备受关注的继承人之争和贪腐调查困扰，该集团在2月同意了韩国政府提议，为部署“萨德”反导系统提供土地。面对韩国政府为了部署“萨德”而交换地块所施加的压力，乐天当时原有充分理由持保留态度。
报道称，自“萨德”部署以来，旅行社称中国游客开始拒绝赴韩旅游，邮轮公司也在航线中抹去了韩国港口的停靠，一些航班也被取消。在中国的112家乐天玛特大卖场在这一年中的大部分时间里几乎全部停业，目前乐天集团已将这部分业务挂牌出售。银行人士表示，这可能会卖个几亿美元，但较乐天在该项业务上约1.9万亿韩元（约合16.8亿美元）的投资来看是小巫见大巫。
报道称，继乐天在中国沈阳和成都数以十亿美元计的购物和娱乐综合建筑项目被无限期叫停后，乐天的建筑和融资业务也受重创。乐天酒店今年上半年出现首个营运亏损，这是其自2008年开始对外公布业绩后的头一遭，此外，中国赴韩游客骤减导致乐天酒店主营的免税业务备受打击。尽管乐天正在推进将旗下四个业务部门重组到一个控股公司，但韩国信用评价公司分析师Kim Ho-seop警告，新的控股公司将面临中国业务恶化及国内获利能力下滑的问题。
报道称，乐天一位管理人士透露，乐天目前正寻找在印度、缅甸等新兴市场的收购机会，比如食品公司等。但投资者及企业专家称，没有哪个市场能轻易代替中国或是提供中国市场曾给予的前景。
报道称，韩国政府9月时允许受“萨德”风波影响的企业递延税项，但对于重建受创的中国业务，韩国政府并没有提供任何协助。韩国政府虽向政策银行提供资金，以协助受影响的汽车零部件供应商，但对乐天没有提供任何额外金援。投资人也逐渐失去信心，乐天集团关联企业股价表现均落后大盘。
“这对乐天而言是一大挫折。”报道援引企业经营成果评价网站CEO Score总裁Park Ju-gun的话称，“该集团需要调整策略，它可通过在东南亚市场的更多作为来勉强应对，但中国对零售商来说是个很难取代的重要市场。”
报道称，另一位乐天高层称，该集团正在努力提振化学品业务，该业务目前在集团营收中占25%。但迈达思基金管理有限公司执行长Heo Pil-seok称，鉴于全球大宗商品价格的波动性，大规模投资化学品业务会使乐天的营收变得更不可预测，“对于像乐天这样的零售业者而言，扩大在印尼及其他东南亚的业务，面对的风险其实一样大，很多人往往会低估每个国家特有的文化差异及其他社会差异。”
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