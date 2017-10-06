北京新机场揭面纱 设计方案本土化

路透社北京10月16日刊发文章称，中国首都北京16日揭开了投资800亿元人民币的新机场的面纱，这一建筑群将于2019年10月进行试运行。
媒体代表们参观了北京新机场的庞大建筑群。它使用了超过160万立方米混凝土。据预计，新机场年旅客吞吐量初步为4500万人次，最终将达到1亿人次以上，这将与美国亚特兰大国际机场不相上下。
文章称，近年来，中国一直在谋求增强其作为航空中心和制造业大国的地位。今年5月，中国首款本土制造的大型客机C919进行了首航，这令中国跻身于由波音公司和空中客车公司垄断的全球大型商用飞机市场。
位于北京南部的新机场距离首都国际机场直线距离67公里。新机场的建成将缓解现有的首都国际机场的压力。首都国际机场位于北京东北部，就旅客吞吐量而言，是世界第二大机场。在2008年北京奥运会开幕前，首都国际机场启用了投资达36亿美元的新航站楼。
文章称，首都国际机场将继续运营主要的国际航线，但位于北京南部的一个规模较小的国内机场——南苑机场将在未来几年内停运。
中国三大航空公司中的两家——中国东方航空公司和中国南方航空公司将进驻北京新机场。这两家航空公司将承担北京新机场总业务量的五分之四。新机场将通过高铁、城际铁路和高速公路与市区相连。
北京新机场建设指挥部指挥长助理朱文欣说，北京新机场的原设计方案是由法国巴黎机场工程设计公司提供的，但经过改进后，最终的设计方案已“完全本土化”。
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