巴基斯坦官方证实两名被绑架中国人遇害

德媒称，今年5月一对年轻的中国夫妇在巴基斯坦西南部俾路支省首府遭到绑架。时隔五月后，巴基斯坦外交部证实两人确实已被杀害。
据德国之声电台网站10月31日报道， 今年6月，“伊斯兰国（IS）”宣称在巴基斯坦杀害两名中国人。消息传出后不久，中国外交部发言人华春莹就此表示：“5月下旬，两名中国公民在巴基斯坦被绑架后，中国政府有关部门、中国驻巴使馆立即启动应急机制，同巴方密切沟通配合，全力设法开展营救工作。巴基斯坦有关方面向中方提供了一些信息，并表示这两名被绑架中国公民有可能已经不幸遇害。我们对此高度关切，正继续抓紧通过各种渠道了解核实有关情况”。
报道称，10月30日，巴基斯坦外交部网站发布声明指责杀害两名中国人的行径。该声明指出，DNA报告证实今年6月被杀的两名中国人就是5月在奎塔被绑架的那对中国夫妇。
巴基斯坦政府在声明中表示，对如此血腥的恐怖行径深感震惊和悲痛，并对中国政府和人民深表哀悼，对受害者的家人深表同情。
报道称，当地警方的一名高级官员在事发后对法新社记者表示：“一对中国夫妇在奎达的真纳镇附近被绑架。……他们被三名不明身份的男子拖到了一辆没有车牌号的汽车上带走。”据悉，此外还有一位中国女性在劫持者对空鸣枪恐吓路人的时候得以逃脱。
报道称，巴基斯坦外交部最新发布的声明中没有进一步说明受害者的尸体是如何被发现的。今年9月，有当地媒体报道称，在俾路支省境内发现两名中国人的尸体。
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