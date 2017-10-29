韩正入常，新加坡将高度关注

上海市委书记韩正，在最近的中共十九大上当选为中央政治局常委。虽然没有迹象显示，韩正这次入常是和10年前李克强入常成为总理接班人，但韩正入常后，成为国务院常务副总理，已经没有悬念。
韩正的升迁，肯定引起新加坡的高度关注。
为什么这么说？
因为中国新加坡双边合作联合委员会（JCBC）的中方主席，正是即将卸任的常务副总理张高丽。如果北京继续以常务副总理出任中国新加坡双边合作联合委员会中方主席，那么未来五年和新加坡打交道的，就是韩正。
讲起韩正，不得不说起现任常务副总理张高丽。
张高丽在五年前出任政治局常委后，担任了国务院常务副总理。而新加坡和张高丽可谓是很有交情。因为张高丽在天津市委书记任内，新加坡和天津市开启了中新第二个政府间合作项目——中新天津生态城，这个项目为天津增色不少，也让张高丽和新加坡有了更多的交流与互动。
说到韩正，还得说一下孙政才。
新加坡在建立了中新天津生态城后，又和中方商讨建立第三个政府间合作项目。当时这个项目的选址可谓是一波三折，中方推出了四川成都、陕西西安和直辖市重庆。
根据当时新加坡报纸的分析，新加坡当时看好孙政才会成为接班人选，因此将孙政才左为选址重庆的其中一个重要考量。最后，这个项目果然花落重庆。
但就在十九大召开前不久，孙政才因为“五毒俱全”的贪腐等问题落马。孙政才进入常委担任常务副总理的可能性也消失殆尽。
因此，未来的常务副总理是谁，当然会引起新加坡方面的关注。
现在答案揭晓，是韩正。
不过，根据本站不完全的网络搜索，韩正本人在上海市长任内和市委书记任内，并没有访问过新加坡。
虽然如此，韩正和新加坡方面也一直有着不少的互动。其中，时任新加坡副总理李显龙在上海和韩正会面时的一番谈话，迄今令人印象深刻。
2004年5月，李显龙对韩正说，新加坡政府以上海为例，教育民众更好地理解“全球化”和世界发展趋势，努力发挥新加坡优势，开展“聪明竞争”，民众往往能“听得进去”。
“所以，我要感谢上海。”李显龙说。
韩正则回应：上海与新加坡一直保持着非常特殊而密切的交往。早在上世纪90年代初，上海在全国率先实行的住房公积金制度，就是学习了新加坡的成功经验。
韩正说，上海和新加坡的企业都日益深入地参与了对方城市的经济和社会发展。
两年前，上海市长杨雄访问新加坡时，新加坡总理李显龙会见了他。
李显龙在会见中说，上海是中国最开放且和世界联系最多的城市，在新中两国关系中具有越来越重要的地位。新加坡与上海不仅经贸商业领域合作密切，两地人民的友好往来也日益深入。我一直非常关注上海的发展，关注上海国际金融中心和自贸区建设。希望随着中国进一步改革开放，新加坡和上海两地政府、企业继续加强合作，不断促进双方友好关系。
李显龙对上海的这些谈话，显示出新加坡对上海的重视。
2015年4月，新加坡副总理张志贤到上海出席“新加坡日”活动期间与韩正会面。当时，韩正已经是上海市委书记和中共中央政治局委员。张志贤已经是中国新加坡双边合作联合委员会新方主席。
韩正当时说，浦东开发开放之初，上海借鉴了新加坡在住房保障、城市管理等领域的成功经验，形成了具有自己特色的制度，不断推动发展。随着国家改革开放的不断深入，上海与新加坡之间的交流合作更加频繁，官方、民间、企业界有着密切往来，经贸、金融、公共卫生和公务员交流方面成果丰富。当前，上海正按照中央部署，进一步以开放促改革，有计划有步骤地深化各领域改革，旨在使创新成为面向未来发展的驱动力，使未来城市发展更具活力。衷心希望双方进一步加强合作，分享经验，共同发展。
2013年5月，副总理兼时任财政部长尚达曼访问上海也见了韩正。韩正提及已经好久没有到新加坡，过去他曾多次访问新加坡，并考察过新加坡的公积金制度和组屋政策。
可见，韩正和新加坡方面，有着惺惺相惜的情缘。
要是韩正能够出任中国新加坡双边合作联合委员会（JCBC）的中方主席，不仅能够推进中新的合作，也能够加速新加坡和上海的合作。
李光耀的看法
其实，上海在新加坡老领导的心目中一直有着不一般的地位。新加坡开国总理李光耀1976年首次访问上海时，正值中国文革后期，但李光耀对上海却赞赏有加。
李光耀在上海市革委会为他举行的宴会中祝酒时说，我第一次访问上海，这个有着一千万人口的城市组织得这样井井有条，给我们留下了深刻的印象。上海已从腐败变成进步，从虚弱变成有力量，从一个毫无目的的社会变成一个有伟大目标的社会。
李光耀总理表示相信，新加坡和上海两个港口城市的联系和交流，今后必将不断增强。
可见，早在1976年，李光耀就预见到上海和新加坡这两个港口城市，将会加强联系！
如今，韩正有望出任中新双边合作联合委员会（JCBC）的中方主席，一旦成功，无疑将促进上海和新加坡之间的深层次交流！
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