中国工业利润攀升推动股市飘红

外媒称，中国国家统计局最新数据显示，9月份规模以上工业企业利润同比增长27.7%，增速比8月份高出3.7个百分点，连续两个月保持明显加快势头。9月增速达今年以来的次高水平，仅低于因春节因素合并的1至2月份的31.5%。
美国《华尔街日报》网站报道称，国家统计局将增速继续加快归因于：生产和销售增长均有所加快、工业品价格均稳中有升，此外，电力、酒和电子等行业拉动作用明显。
国家统计局27日早间公布，9月份全国规模以上工业企业实现利润总额为6621.8亿元人民币，同比增长27.7%。此前8月份规模以上工业企业实现利润总额为6719.7亿元，同比增长24%。7月份同比增长16.5%，6月份增速为19.1%，5月为16.7%，4月为14%。
该局还公布，1至9月，全国规模以上工业企业实现利润总额为55846亿元，同比增长22.8%，增速比1至8月高出1.2个百分点。增速在今年1至2月达到31.5%的高位后开始下降，但和前2年比仍处较高水平。1至8月，规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.6%。1至7月同比增长21.2%，增速比1至6月放缓0.8个百分点，创出年内新低。
国家统计局工业司何平博士称，今年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，供给体系的质量和效率不断提升。具体体现在：成本降低，盈利能力增强。1至9月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.9元，同比降0.5元。
其次，亏损企业减少，亏损额下降。1至9月，规模以上工业企业中的亏损企业数量同比减少3.4%；亏损企业亏损总额同比下降18.1%。
同时，企业杠杆率下降，经营风险降低。9月末，规模以上工业企业资产负债率为55.7%，同比降低0.6个百分点。
此外，资金周转加快，经营效率提高；高技术制造业、工业战略性新兴产业增长较快。
国家统计局还公布，1至9月工业企业主营业务收入利润率为6.17%，同比提高0.51个百分点。规模以上工业企业主要是指年主营业务收入在2000万元以上的工业法人单位。
另据路透社10月27日报道称，由于企业利润超出预期，加上本周闭幕的党代会使经济议程成为投资者关注的焦点，中国蓝筹股27日连续第5天上扬，创下28个月以来的新高。
报道认为，蓝筹股上扬也是因为世界第2大经济体显现出反弹迹象以及行业龙头实现了利润增长。
反映蓝筹股走势的沪深300指数27日上涨0.71%，报收于4021.97点，而上证综指上涨0.27%，报收于3416.81点。
沪深300指数和上证综指本周分别累计上涨2.4%和1.1%。
中国人寿、中国铝业、贵州茅台等不少大型企业公布的季报业绩远超市场预期。
随着风险偏好日益受到货币政策收紧的制约，投资者开始减仓业绩较差的小盘股。
消费行业股票本周大涨7.4%，远超整个市场的涨幅，其中贵州茅台股价更是创下历史新高。这家全球市值最高的酿酒企业今年来的累计涨幅达到惊人的94.4%。
由于投资者预期北京将继续推进“一带一路”倡议，基础设施行业股票本周也实现了较大涨幅。
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