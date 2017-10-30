IS正向全球扩散：半个月8国查出12个IS基层组织

英国《每日快报》网站10月19日报道称，克拉里恩项目组织（监控在美伊斯兰极端主义的非营利机构）发布的最新数据揭示了，过去4个月间，在世界各个角落被发现的“伊斯兰国”分支，其数量之多令人担忧。
自9月底以来，至少有12个与“伊斯兰国”有关的恐怖组织在8个国家被发现，包括爱尔兰、比利时、俄罗斯和沙特。
数据显示，尽管盘踞在拉卡的“伊斯兰国”将最终被消灭，但该组织的触角已从中东伸向北非和海湾地区。
9月27日，第一个与“伊斯兰国”有关的恐怖组织在比利时被发现，“伊斯兰国”的一名招募者在布鲁塞尔附近被捕。
9月28日，当地警方宣布，正在对爱尔兰西部一个疑似恐怖组织进行调查，该组织由一对车臣兄弟运营。
9月30日，一个由6人组成的“伊斯兰国”基层组织在突尼斯被发现。另一个由4人组成的“伊斯兰国”基层组织于10月11日在该国被发现。
10月14日，11名恐怖分子在摩洛哥被捕。10月初，2个疑似“伊斯兰国”基层组织在俄罗斯首都莫斯科被发现。
还有4个“伊斯兰国”基层组织在3个海湾国家被发现，其中2个在埃及，另外2个分别在伊朗和沙特。
10月15日，埃及安全部队在西奈半岛挫败了一起自杀式袭击图谋。
“伊斯兰国”的势力在利比亚仍然存在。据信，被逐出叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装分子正前往利比亚重新集结。
克拉里恩项目组织阿拉伯问题专家兰·迈尔对《邮报》记者说：“虽然很难说‘伊斯兰国’接下来将在哪里出现，但我们可以推测，在被逐出叙利亚和伊拉克后，该组织将前往令它感到更安全的地方，例如利比亚，然后再从那里前往北非其他国家。”
迈尔说：“在东方，尽管‘伊斯兰国’已被逐出菲律宾，但它仍将在这个国家及其邻国马来西亚维持少量的存在。”
他说：“此外，我们知道，‘伊斯兰国’在欧洲国家以及较为稳定的中东国家，即伊朗、沙特和海湾国家，维持着‘休眠的’基层组织。”
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