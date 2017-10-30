4国争夺百亿印度潜艇大单 日本军工企业主动放弃

据《印度时报》网站10月20日报道称，日本和西班牙选择不参加印度长期拖延的潜艇招标项目，该项目是要通过外国造船厂和印度船坞的合作，以约7000亿卢比（109亿美元）建造6艘先进隐形潜艇。
报道称，没有消息人士表示，法国海军造船局集团、德国蒂森-克虏伯海洋系统公司、俄罗斯国防产品出口公司红宝石设计局和瑞典萨博考库姆机械公司4家造船厂对印度海军就“75号”常规潜艇项目的初步信息请求做出了回应。而日本三菱重工业公司和川崎重工业公司联合体以及西班牙纳万蒂亚造船厂未能在截止时间前提交。
印度的“75号项目”自2007年11月被定为“可接受需求”之后，已经蹉跎超过10年。根据“75号项目”，印度海军想要购买6艘新柴油电动潜艇，它们将拥有对陆攻击巡航导弹以及AIP推进装置，以获得更长水下续航能力，并可整合后续开发的本土武器和传感器。
俄罗斯、德国和法国此前就有为印度建造潜艇的经验，而《印度时报》在2015年首次报道称，日本在结束了自我设立的武器出口禁令之后，也携苍龙级潜艇成为“75号项目”的竞争者。不过日本缺乏在全球武器市场出售军事产品的经验，似乎希望就该项目与印度达成直接政府间协议。
目前留下的4型潜艇包括法国的“鲉鱼”型潜艇、瑞典的A26型潜艇、俄罗斯的阿穆尔河型潜艇和德国的214型潜艇。预计4国造船厂将进行激烈竞争。根据它们对印度提出的信息请求的回应，印度海军现在将就所需要的潜艇类型制定技术参数。随后。印海军将发表最终投标或提案申请，要求这4家公司进行技术和商业投标。根据印度国防部新“战略合作”政策，将通过平行进程选出与指定外方合作的印度船坞。
《印度时报》之前报道认为，需要2年时间才能选定进行组合的原始设备制造商和印度船坞。最终签署协议后，还需要7到8年时间才能生产出第一艘潜艇。
《印度时报》报道称，根据批准的计划，海军要想有效威慑中国和巴基斯坦，需要装备18艘柴油电动潜艇、6艘核动力攻击潜艇和4艘拥有远程带核弹头导弹的核动力潜艇。
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