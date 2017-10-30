肯尼迪遇刺档案未全部解密：3万余份或危及国家安全未公开

未来半年持续爆料
特朗普已指示相关联邦机构对联邦调查局（FBI）和中央情报局（CIA）以国家安全为由要求暂缓公开的其余档案进行审查。
特朗普在一份宣布暂缓公开部分档案的备忘录中写道：“我今天下令‘揭开面纱’。与此同时，行政部门和机构向我建议，由于国家安全、执法和外交方面的考虑，某些信息应该继续进行修订。我今天别无选择，只能接受这些修订，而不是任由我国安全遭到潜在的不可逆转的伤害。”
特朗普给了联邦机构6个月时间对暂缓公开的档案进行全面审查，以进一步缩小它们认为必须保密的档案范围。美国国家安全委员会的一名官员说，从今天到明年4月26日的最后期限之前，将不断有信息被公开。
1963年11月22日，肯尼迪乘车在得克萨斯州达拉斯进行竞选活动时遇刺身亡。作为电视时代第一起震惊全球的事件，肯尼迪遇刺案一直以来引发了公众的无限想象。
另据埃菲社10月26日报道称，美国总统特朗普26日批准公布约2800份与肯尼迪遇刺事件有关的机密档案，但在中央情报局和联邦调查局的施压下，部分档案仍未解密。
一名高官对记者表示，中央情报局和联邦调查局担心这些档案一经公布会暴露一些牵涉其中的人员的身份及其在安全和情报调查中的举报者角色，而这些人员有的如今仍然在世。
西班牙《国家报》网站10月26日报道称，被认为是肯尼迪遇刺案主凶的奥斯瓦尔德曾在刺杀发生前，在墨西哥逗留了数天，而那段时间成为这起在20世纪震惊全世界的案件中最大的谜团之一。奥斯瓦尔德在墨西哥城与克格勃和古巴外交官的接触引发大量“阴谋论”。
这些年，中情局一直在施压，试图阻止关于遇刺案档案的公开。曾以肯尼迪遇刺为题材写书的菲利普·谢农表示：“资料将表明，中情局和联邦调查局对凶手的了解比负责调查遇刺案的沃伦委员会要多得多。官方说法将他打造成‘独狼’，但联邦机构掌握的情况显然不止这些。”
档案部分重点内容
台湾“中央社”10月26日报道称，美国政府26日公开2800多份之前未解密的前总统肯尼迪遇刺案档案。英国《卫报》整理到目前所看到解密档案部分重点。
肯尼迪遇刺前 FBI追丢了枪手奥斯瓦尔德
联邦调查局新奥尔良分局的备忘录显示，肯尼迪遇刺前，FBI即在追踪奥斯瓦尔德；一名探员曾写道，“古巴消息来源”令他盯上奥斯瓦尔德。肯尼迪遇刺前、1963年8到10月的备忘录显示，FBI新奥尔良分局一名探员写道，他们追丢了奥斯瓦尔德，并正在寻找他，特别是在达拉斯地区。
FBI曾警告达拉斯警方 有人要杀奥斯瓦尔德
枪杀肯尼迪的奥斯瓦尔德也在出庭受审前遭枪杀。据一份前FBI局长胡佛的备忘录，FBI曾事前警告达拉斯警方，奥斯瓦尔德遭到死亡威胁，但达拉斯警方却未能保护奥斯瓦尔德。
苏联认为奥斯瓦尔德是个神经质的疯子
解密档案显示，苏联认为奥斯瓦尔德是名“对国家与任何事都不忠的神经质疯子”。苏联也忧心肯尼迪遇刺是一桩阴谋，或许还是由当时的副总统约翰逊或右翼分子策划。
卡斯特罗撇清 称古巴与刺杀无关
解密档案显示，古巴强人卡斯特罗于1978年、美国众议院调查肯尼迪遇刺案人员到访古巴时，向美国议员表明古巴未涉入。但据一份中情局备忘录显示，1963年古巴大使对肯尼迪遇刺后的反应是“拍手称快”。
另据英国《明星日报》网站10月27日报道称，刚刚公布的惊人的秘密文件显示，某匿名人士于1963年11月22日拨通了《剑桥新闻》的电话，并让记者去联系美国驻英国大使馆。不到30分钟后，肯尼迪总统遇刺。
递交联邦调查局局长的机密报告是在11月23日，也就是总统被杀一天之后发出的。
报告称：“据英国安全局（军情五处）报告，11月22日在英格兰剑桥有人给《剑桥新闻》的高级记者打了一通匿名电话。来电者只是说，记者应致电位于伦敦的美国大使馆，有大新闻，然后就把电话挂断了。重要的一点是，这通电话是在总统遇刺25分钟以前打出的。这名记者以前从来没有接到过这种电话，军情五处说，他是一个忠实可靠的人，没有不良记录。”
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