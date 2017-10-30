港交所交易大厅被永久关闭

受证券经纪数字化冲击，曾经喧嚣热闹的香港交易所交易大厅周五收盘后将永久关闭。过去10年里，随着越来越多的证券经纪业务实现了数字化，在港交所交易大厅内进行的交易大幅缩水，2007年在交易大厅内进行的交易在全部交易中所占的比例已经不足1%。
据《南华早报》报道，多家券商8月14日接到港交所方面的通知，宣布交易大厅将在10月底关闭，主要原因是目前电子交易占据了股市交易的大部分。本周五交易员们将在今天交易结束后最后一次离开交易大堂。今后，港交所所有交易都将通过数字终端进行。
1986年，香港交易及结算所有限公司(Hong Kong Exchanges and Clearing)的前身由4家当地证券交易所合并而来，当时所有交易都在交易大堂内进行。如今，这座能容纳逾1000多人的交易大厅已经空荡荡的。越来越多的证券经纪业务实现了数字化，大量交易通过银行和证券公司进行。交易大厅已经失去了存在的意义。
港交所位于香港港岛中环的交易广场，毗邻香港国际金融中心（IFC）和四季酒店，是香港金融圈的地标建筑。根据港交所8月份公布的计划，当交易所展览馆及交易大堂租约于10月底到期后，重新改装为一个多用途和具代表性的“金融地标”，用以推广香港金融市场。新的地标式场馆可用于举办仪式、展览、会议及投资者教育活动。
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