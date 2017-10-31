护理机器人在英国投入使用！你会让机器人照护年迈父母吗？

很多国家目前都被同一个问题困扰——如何照顾越来越多的老人。2017年10月26日，《新科学家杂志》报道，英国议会首次同意尝试在敬老院使用护理机器人。人类照护者的工作不可能是24小时连贯、足够的，护理机器人将成为老龄化阶段解决养老问题的重要手段之一。
在日本的敬老院里，机器人的使用更为普遍，现在，其他国家终于也开始追赶了。东京养老院的员工穿着辅助设备，以便在将老人抱离病床或轮椅时借助机械的力量。这项工作很耗体力，且通常得坚持很长时间，因此技术的改进显得十分必要。
尽管独自一人也可以做大量的脑力训练，但真正让大脑保持清醒的常规方法是其他人的陪伴——最好是聪明、有趣的人的陪伴。敬老院的员工不能提供足够的“陪聊服务”，因为他们人手不够。而且国家不允许敬老院对这种可能有助于预防痴呆的“陪聊服务”进行收费。因此这项工作更难以开展。
而现在，日本已经研发出可以阅读和表达感情的机器人，这种机器人能够对人类的情绪作出反应，承担部分看护者的工作。引入了护理机器人以后，老年人即使运动能力降低，也能在机器人帮助下活动身体；即使耳聋耳背，喋喋不休，也能与机器人沟通交流；而护理人员负担减轻后，也能为老年人提供更加优质的护理服务。
下一步，科学家致力于研发能提供基本医疗服务的机器人。
调查显示，80%的受访者不反对晚年在某种程度上依靠机器人，以免“打扰别人”。
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