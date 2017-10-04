中国出台互联网监管新规，目标对准社交媒体

根据中国互联网监管机构发布的新规，即时通讯应用、视频流媒体和其他新型内容平台将面临更严格的监管。
在周一发布的公告中﹐中国国家互联网信息办公室(Cyberspace Administration of China, 简称：网信办)表示﹐即时通讯应用和其他新的信息传播形式可能被用来开展违法行为。网信办称﹐此类平台的运营者很快会被要求执行广泛评估﹐确保平台不会被用于散布非法内容。
网信办在公告中表示﹐新技术可能被一些不法分子用来发布违法违规信息，损害公民、法人和其他组织合法权益。
在另一份公告中﹐网信办还介绍了互联网内容管理从业人员管理办法，要求从业人员每三年参加不少于40个小时的教育培训，确保他们弘扬社会主义价值观。两项规定将于12月1日起生效。
面对社交媒体为假新闻和政治动荡推波助澜的局面，西方国家政府正为如何监管互联网发愁﹐而中国共产党已在推进旨在打击网络威胁活动的各项举措。
中国政府一直努力让国内科技公司参与管理中国7亿网民，而在中共十九大结束后一周宣布的上述新规将为这一努力带来法律上的支持。
监管机构表示，企业应依照周一公布的规定向当地有关部门提交报告，说明其采取了哪些措施阻止被禁内容的传播，并要接受省级或市级网信办的安全评估。监管机构警告称，未配套此类安全措施的企业不得提供服务。
办法还要求，企业要标准化地招聘和培训网络审查员；网络审查员负责与机器一道进行内容筛查和过滤。除了政府培训，企业自身还要每年抽出至少10个小时进行马克思主义新闻观教育。
中国在6月份推出了涵盖广泛的网络安全法，之后又发布了一系列规章制度。中国监管机构6月份要求包括微博(Weibo Corp., WB)在内的三家用户数量众多的互联网平台停止对重大政治事件进行视音频播出。今年9月，政府对网络平台运营商处以网络安全法规定的最高额度罚款，因为这些平台允许用户传播假新闻、色情和其他形式的被禁内容。
同月，该互联网监管机构发布规定，要求提供群组聊天服务的企业核实群主真实身份，建立信用等级管理体系，规定谁能加群，谁能当群主。国家网信办还称，群主要为成员的聊天内容负法律责任。
中国政府还扩大了要求实名制的网络服务名单，对企业和个人用以绕过互联网过滤措施的软件收紧了控制。
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