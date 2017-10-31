香港科技大学成功研发全港首部无人车

香港科技大学30日宣布，该校机器人研究所的师生研发了香港首部拥有多项创新功能的无人车。
研发团队在科大电子及计算机工程学系助理教授刘明率领下，开发了一个先进无人车综合系统，当中包含感应器系统和动态建模系统。他们还研发了一个特别设计的控制台，能统一控制无人车的动态功能，包括电线驱动的转向、加速及制动功能。
据介绍，这部无人车的观测障碍功能系统可每秒测量环境100次，而三维观测系统则可每秒输出10万点像，显示车辆在其环境中的位置。刘明表示，相信这一发明会迎接一个无人车辆新世代，这些车辆一方面可以节省人力，也能提高安全性。
这部无人车是科大当天举行的“机器人日”活动中展出的多个项目之一。其它研发项目包括同样可以回避障碍物的无人飞机和无人船、各种智能生产线、会下棋的机器人等。
科大机器人研究所所长王煜表示，机器人发展需要有足够的相关配套和技能，包括外界注资、设备供应以及业界参与。
香港特区政府创新及科技局副局长钟伟强当天在活动上表示，除了工业应用方面，香港的机器人产业在动画、人工智能等科技范畴也卓有成绩，不少香港企业也专注研发医疗护理、安全及灾难管理等机械人科技。
钟伟强说，特区政府会从八大方面推动创新及科技发展，包括增加研发开支及培育创科人才等，加上“港深创新及科技园”等配套，相信香港在创科方面将会有新景象。
科大机器人研究所是一个跨学科平台，旨在整合和扶助大学层面有关机器人的研究、发展和教育。（新华社）
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