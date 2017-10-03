澳前总理陆克文：亚洲宜建立共同安全机制

澳大利亚东亚论坛网站10月19日发表澳大利亚前总理、亚洲协会政策研究所所长陆克文的文章《我们能维持亚洲的“长久和平”吗？》称，东亚峰会或许有一天会演变成更大的东亚组织，或者亚太组织，它或将消除现在的发展中一些不平顺的地方，并帮助慢慢形成共同的安全理念、军事透明和联合军事演习，有助于维护亚洲的“长久和平”。
文章称，亚洲一直未能发出联合的声音，在众多影响长期稳定、安全及和平的其他威胁上也如此。在很大程度上，“亚洲经济奇迹”给整个地区带来强烈的地缘政治自满情绪。问题之一就是，未能在更广泛的地区内产生一个全地区的政治安全机构，为应对根本性的地缘政治紧张形势确立准则、惯例和风气。
文章称，东盟是一个突出的反例。它实现了50年前为原本敌对的国家成立时提出的愿景，过去40年来这个地区内部没有出现任何程度的冲突。2008年泰国和柬埔寨有发生冲突的危险时，正是东盟的内部外交发挥作用，解决了这个问题。
文章称，然而，尽管东盟取得了成功，半个世纪来我们没能为整个东亚复制一个相应的政治安全机构，更不用说整个亚洲。东盟地区论坛确实有更大范围内的安全政策使命，但是却没有政府首脑层面的会晤，而且从来也没有真正发挥作用。东盟+3（中国、韩国和日本）发展成东盟+6（又加上印度、澳大利亚和新西兰），后来又成了东亚峰会。
文章称，东亚峰会应当扩大其在安全领域的活动。2005年的《吉隆坡宣言》明确提出了这一点。此外，东盟峰会的成员还全部签署了《东南亚友好合作条约》，要求所有伙伴和平解决争端。另外，东亚峰会在同一个平台上集中了所有必要的参与者，这一点独一无二。
文章称，东亚峰会需要一个常设秘书处。它应当有权就目前和新出现的安全政策挑战创建临时东亚峰会工作组。它的整体目标应当是在更大地区范围内为危机预防和争端解决确立惯例、协议和程序。没有这种机构，更大地区范围内的一些通常具有双边性质的安全政策紧张局势完全可能恶化。
文章称，扩大的东亚峰会——或许有一天会演变成更大的东亚组织，或者亚太组织——不会作为发展中的和现存的联盟体系的替代品而存在。但是它完全可以帮助消除现在的发展中一些不平顺的地方，并帮助慢慢形成共同的安全理念、军事透明和联合军事演习，假以时日这将有助于维护我们共同获益的“长久和平”。
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