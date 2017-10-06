日过半民众对安倍施政感到『不安』

【日本《朝日新闻》10月25曰报道】朝日新闻社于23、24两日对众议院选举结果进行了全国电话舆论调查。自民党和公明党合计获得众议院超过三分之二的席位，对此51%的受访者认为“席位过多”，只有32%认为“正好”。
至于自民党大胜的理由，26%的受访者认为是“安倍首相的政策获得了好评”，远少于65%“不这么认为”的受访者。
即便在自民党支持者内部，给予内阁“好评”的也只有45% , “不这么认为”的却占48%。
对于安倍晋三首相今后将要推行的政策，29%的受访者表示“还是期待的成分更多一些”， 而“不安的成分更多一些”的受访者高达54%。虽然在自民党支持者内部，表示“期待”和“不安”的比例分别为58%和24% ，但在无特定支持党派的受访者中情况完全相反，“期待”的仅占11%，“不安”的却有69%。
关于是否希望安倍晋三继续担任首相的问题，只有37%的受访者希望他干下去，“不这么想”的则有47%。
【日本《朝日新闻》10月25曰报道】朝曰新闻社23、24两日实施的全国舆论调查就安倍晋三首相展现出的修改宪法第九条的意愿听取了受访者的意见。就“明确写入自卫队”一事，45%表示“反对”，36％表示“赞成”。
按照年龄层划分，18至29岁的受访者中更多地人选择了“赞成”，“赞成”和“反对”的比例分别为49％和34％。
而在其他年龄层中都是“反对”的人占比更高。尤其是在60多岁的群体中，“反对”比率达到54％，赞成的仅有27％。
按照性别划分，45％的男性选择“赞成”，而女性“赞成”的仅有28％。
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