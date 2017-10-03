“我们必须采取措施了”——拉斯维加斯枪击案刺痛美国社会

“这实在让人无法接受，我们必须采取措施了，”美国拉斯维加斯枪击案发生后，６２岁的文森特·史密斯2日在芝加哥街头对记者谈起他的感受，“我认为我们需要更严格的枪支管控，我们需要让枪支远离大街小巷。”
太多的枪支、太少的管制……这是记者在华盛顿、纽约、芝加哥、休斯敦、旧金山等城市就该事件采访民众时不断听到的抱怨。
布莱恩是在纽约曼哈顿工作的税务师。他说：“我们需要认真反思一下枪支管理问题。一直以来，全国步枪协会作为美国一个庞大的游说团体，其势力过于强大，这造成美国的枪支管理十分宽松，是时候认真对待这个问题了。”
６９岁的纽约人米莉说：“我对遇难者家属表示深切的同情，拉斯维加斯枪击案证明了我们国家有太多的枪支、太少的管制，我们必须对此采取行动了。”
美国西部城市拉斯维加斯１日晚发生的枪击案已造成59人死亡、527人受伤，成为美国现代史上伤亡最惨重的枪击事件。
然而，白宫新闻发言人萨拉·桑德斯２日在记者会上回答有关控枪的问题时说，现在并不是把矛头指向某些个人和组织的时候，目前讨论枪支政策为时尚早。
2日下午，美国总统特朗普、副总统彭斯等在白宫南草坪为拉斯维加斯枪击事件遇难者默哀。
美国众议院民主党领袖南希·佩洛西在一份公开信中说，枪支暴力泛滥持续挑战美国的良心，国会有道德责任应对这一令人担忧和痛心的顽疾。她说，今天不仅需要祈祷、哀悼和关爱，还需要采取行动。
民主党参议员克里斯·墨菲表示，一些国会议员是如此惧怕枪支行业，以至于他们假装没有针对枪支泛滥的政策措施，而实际上是有的。如果他们继续在立法方面无动于衷，那么他们的悼念和祈祷毫无意义。
美国圣托马斯大学休斯敦分校政治学教授乔恩·泰勒在接受记者采访时表示，美国社会的现实就是，枪支是美国文化的一部分，“坦白地说枪支不会消失，美国也不会出台任何严格禁枪的法令，其中部分原因是由于宪法第二修正案”。
泰勒表示，人们常在事后会想，这是一起可怕的事件，是一个悲剧，原本应该做点什么来预防。可过了一周或者十天，又会有别的事情吸引人们的注意，对枪击事件的关注就慢慢淡去了。
芝加哥退休证券交易员罗伯特·普里切利告诉记者，拉斯维加斯枪击案发生后，“我的第一反应是，这是一件可怕但并不让人惊讶的事情，美国政府在枪支管控方面的不作为使得这种事件不可避免要发生，而人们也变得越来越麻木”。
在南旧金山工作的莉塔·惠勒说，在枪支泛滥的情况下，美国是一个危险的国家。
惠勒的同事乔治·兰加维斯则表示，美国应该全面禁枪。虽然还会有非法持枪，但总比现在要好得多。兰加维斯说，他听说国会正在考虑通过一项法案，取消对枪支消音器的限制。如果那样，枪手袭击会更加难以被发现。
“难道这就是民主和自由的代价吗？”兰加维斯愤怒地问。（综合新华社驻华盛顿记者孙丁、刘阳，驻纽约记者李铭，驻芝加哥记者苗壮、刘一方，驻休斯敦记者高路、刘立伟，驻旧金山记者吴晓凌报道）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost