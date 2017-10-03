新加坡打造东南亚金融科技枢纽

新加坡10月3日电，今年3月，新加坡个人信息分享平台MyInfo作为一种更快、更简便的电子版“了解你的客户”工具，在新加坡几家主要银行启动试运行。借助数字认证、应用程序接口等新技术，新加坡正成为东南亚金融科技枢纽。
作为东南亚区域金融中心，新加坡一直致力于成为东南亚乃至亚太地区金融科技枢纽。毕马威发布的一份报告称，今年第二季度新加坡金融科技领域投资环比增长，达到6150万美元。
新加坡金融科技发展源自政府和民间共同努力。新加坡民间成立了金融科技联盟，吸引了众多金融机构、金融科技初创企业、科技公司和投资者，参与者由此有了对接平台。新加坡政府从2015年开始加强对金融科技的扶持，先后设立金融科技和创新组和金管局金融科技署。金管局2015年承诺投入巨额资金支持金融科技和创新。
新加坡金管局首席金融科技官莫汉蒂表示，新加坡金融科技的发展已取得令人瞩目的成果。新加坡需要更深的“技术池”以推动金融科技进一步发展。
莫汉蒂表示，新加坡金融科技也面临挑战，比如企业对业务缺少高质量评估以致没能获得足够的风险投资、投资者对金融科技企业的产品了解不足导致投资过度集中在特定领域、行业内人才缺乏。
在监管层面，新加坡金管局利用“监管沙盒”扶持金融科技的发展。新加坡的“监管沙盒”是指金管局在限定范围内降低金融科技市场准入门槛，允许金融科技创新业务迅速落地，随后根据运营情况决定是否推广。这一方式能让金融科技企业在相对宽松的环境下进行创新。
此外，新加坡政府对首次代币发行（ICO）发出警告。金管局呼吁投资者只与受监管的金融科技实体进行交易。投资者可在金管局网站查询受当局监管的实体名单。（新华社）
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