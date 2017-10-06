研究称走路姿势或揭示大脑是否“衰老”

美媒称，步态，即人们行走的方式，正日益成为衡量老年人健康的一项重要指标，步态的变化往往意味着跌倒风险的增加以及其他健康问题。研究人员发现，行走速度变慢或步态不稳往往是认知功能障碍，甚至是痴呆症和阿尔茨海默病的前兆，这些比真正的病症出现要早10年以上。
据美国《华尔街日报》网站10月13日报道，爱因斯坦医学院和耶希瓦大学的神经学教授罗·霍尔策与蒙蒂菲奥里爱因斯坦中心大脑衰老项目主任乔·韦尔盖塞正在合作开展多项研究，试图弄清步态与认知之间的关系以及改善的方法。韦尔盖塞博士说：“我们把行走能力视作大脑功能的延伸。”
现年73岁的戴维·维克托一边在步道间稳步来回行走，一边间隔一个字母大声背诵字母表。他反复来回行走的这条步道长6米，装有压力传感器，能够监测他的每一步：步速、节奏乃至脚在空中停留的时间，所有数据被传送到爱因斯坦医学院实验室的一台电脑上。之后，维克托还会戴上一个实时监测大脑功能的头部设备，重复上述测试。
从2011年开始，研究人员每年监测600位老年居民的情况，其中就包括维克托。除了步态分析之外，这些老年人还要接受握力与平衡能力测试、一系列神经心理学测试以及一套常规健康检查。
受试者还要在前额佩戴看上去像头带的近红外光谱设备。医生会将这个设备与电子步道连接，监测他们的步态。
研究人员发现，当人们边走边说话时，起关键作用的是发生于大脑额叶、负责制订复杂计划的执行功能。他们今年早些时候曾在美国《神经学》周刊上发表研究文章称，当人们边走边说话时，这个大脑区域的激活水平能够较为准确地预测日后是否容易跌倒。
韦尔盖塞博士说：“这表明在临床症状出现之前，大脑发生变化的征兆会先显露出来，例如步态缓慢等。”
目前，美国联邦政府出资赞助了一项测试计算机化认知训练效果的项目。在该训练中，研究人员希望通过提升大脑的执行功能来改善步态。
参与者要在爱因斯坦医学院玩45分钟的电脑脑力游戏，每周三次，为期八周。其中一半左右的参与者将会玩能改善大脑执行功能的脑力游戏，另一半参与者将作为对照组，玩其他电脑脑力游戏，但是这些游戏并不会对认知过程产生同样的刺激效果。
在受试者开始八周的训练前，研究人员详细测试了他们走路以及边走边说话时的步态。研究人员还将在干预后以及训练结束6个月、12个月后再次测量，以了解效果是否持久，医生还会在训练过程中测试他们的大脑活动情况。他们所希望的是，这些游戏不仅能提升认知过程，还能改善行走状况。
2010年也有科学家针对24个人做过类似初步研究。研究发现，实验组与对照组的行走及边走边说话状况均有所提升。但实验组的改善幅度比对照组要大得多。当时的对照组没有接触任何电脑脑力游戏，因此研究人员现在也正努力控制玩电脑对当前实验的影响。他们的终极目标是帮助临床医师辨别老年人是否存在痴呆症先兆及其他健康风险（比如跌倒），并找到改善步态的干预措施。
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