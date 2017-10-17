俄罗斯人如何看中国人？

俄媒称，中俄友好协会10月9日举行了60周年成立庆典。1967年至1987年期间，中苏友协举行了300多场活动，为中俄关系正常化做出重大贡献。现在，民间外交囊括双边人文关系的方方面面，从旅游到地区之间的直接交往。
据俄罗斯卫星网10月14日报道称，中俄之间的友谊，对于普通公民有着怎样的内涵？双方居民对彼此之间有着怎样的看法？为此，俄罗斯卫星网记者进行了电话调查，采访内容如下：
62岁的叶琳娜·乌特金娜是一名中学教师。在退休前的40年时间里一直在教授数学。她生活在莫斯科市中心，与著名景点阿尔巴特街相邻。乌特金娜介绍了她对中国人的看法。
叶琳娜·乌特金娜：我不知道该怎么说，因为我和中国人没有联系，个人和他们也没有什么交流。但在阿尔巴特街到处可以看到中国游客。我经常光顾旁边的‘第七大陆’超市。经常看到，中国游客在购买‘阿廖卡’巧克力和伏特加酒。我觉得，他们给商店带来不菲的收入。但同时，他们显得无拘无束：高声讲话、在收款处拥挤并把其他买货人挤到一边。有的时候还擤鼻涕、甚至直接甩到地板上。显然，周围的人是不喜欢此类举止的。但不管怎样，大家对中国人并没有任何排斥感。俄罗斯人都知道，从前的中国是怎样状况，对中国人还是充满理解和尊敬。要知道，他们使国家摆脱了贫困，并将其变成了现代化强国。
俄罗斯卫星网记者：我们采访的另一位对象是38岁的弗拉基米尔·谢德金。他在距莫斯科南部200公里的图拉工作。这位司机告诉我们，他清楚地记得，上世纪90年代商店里充满了美国鸡腿，而在大市场上到处可看到中国商人。
弗拉基米尔·谢德金：有关中国的外交政策，我觉得，是完全令俄罗斯满意的。印象深刻的是，中国人是勤劳的民族，不好斗。他们不会因小事情而挥拳头。但与此同时，中国人知道如何坚守自己的利益。也就是说，不贪别人的东西，但也不会放弃自己的利益。中国与俄罗斯有着共同的目标和长期利益。两国都明白，相互都需要对方。因此，无需对中俄关系的未来担心。
俄罗斯卫星网的记者还对中国商人麻俊慧进行了采访。麻先生在最近的16年时间里一直在莫斯科生活和工作。他到过很多城市，因此对俄罗斯的现实情况不陌生。
记者：您来俄罗斯这么多年肯定也有不少俄罗斯朋友，您对俄罗斯人的那些特点比较喜欢，那些特点不喜欢呢，能说一下吗？
麻先生：和俄罗斯人打交道的特别多，在这边这么多年尤其是生意方面的事打交道很多。俄罗斯人有很多的优点，比如做事有板有眼，文化素质修养各方面都很高，整体这方面还是很好的，素质很高。但是和中国还是有一些文化差异。大家如果说互补一下的话还是比较好一点。中国人有很多地方也需要学习俄罗斯人。比如很有条理很有秩序。与人打交道的话俄罗斯人更善于表达一些。整体素质比较强，这是我对他们的一个感受。不好的地方就是有个别的人，中国也一样，每个国家的人也一样，个别的人打交道的时候不诚信。这一点让人很难受。莫斯科整体来说都不错，但是在一些偏远的州一些小的地方，比较贫穷。他们跟中国人打交道的时候诚信度真的很差。比如说我们要买一些货的时候，拿上钱不给你货，或者往后拖。中俄之间的机制这方面还是不够健全。每个国家都是这样，个别不诚信的人影响了中俄之间贸易的诚信度。
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