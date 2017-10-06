新兴市场信贷增速止跌反弹 六年来首次重拾升势

英媒称，除中国以外的新兴市场的信贷增速自2011年以来首次加快，推高了人们对于经济加速增长的预期。
据英国《金融时报》网站10月10日报道，荷兰国民保险集团投资公司整理的数据显示，按除中国外的19个新兴市场国家的国内生产总值（GDP）加权平均值计算，当前信贷的年增速达到8.7%。
在此之前，2011年至今年2月，信贷同比增速经历了长达六年的下跌期，今年2月更降至6.7%。除了2009年全球金融危机期间表现最差的两个月外，这是自2003年以来的最慢增速，远低于2011年10月20.9%的危机后峰值。
荷兰国民保险集团投资公司新兴市场高级策略师马尔滕-扬·巴库姆说：“除中国以外的新兴市场信贷增速六年来首次重拾升势。”他将这一反弹归功于金融环境的好转。
巴库姆还说：“（跨境）资本流动不像之前那样消极，货币汇率回升，央行得以降息，而在这些国家经历了长时间的信心缺失后，信贷增速已触底反弹，民众和企业变得更有信心举债。在这么长的时间里，信贷增速一直如此疲弱，积累了大量贷款需求。”
报道称，中国信贷供应的增速更高，在今年头八个月达到13.5%，不过这一增速低于2016年1月触及的22%的周期性高点。
国际货币基金组织（IMF）在10日发布的《世界经济展望》报告中也指出，由于金融流动性提高和全球风险偏好回暖，新兴市场正在经历一段“信贷供应充足的”时期。
不过IMF警告说，“若全球金融环境突然收紧，可能暴露出金融领域的弱点”，例如，美国快于预期的收紧货币政策的举动可能导致美元升值和新兴市场资本外流，“给高杠杆、资产负债表错配或汇率与美元挂钩的经济体带来压力”。
尽管存在上述风险，但英国跨境资本公司董事总经理迈克尔·豪厄尔相信，新兴市场流动性充足的环境可能会持续一段时间，不过这在很大程度上取决于中国的行动。具体而言，他认为中国的“一带一路”计划能够在中期内带来10%至12%的信贷增长。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost