马丁·沃尔夫：政治上不团结 欧元区还会爆发危机

英国《金融时报》9月30日发表该报首席经济评论员马丁·沃尔夫的文章《复苏中的欧元区迎来改革契机》称，当前经济强劲复苏是欧元区推进改革的时机。欧元区不仅要生存下来，还要在经济上和政治上蓬勃发展。
沃尔夫称，欧元区挺过了两场危机的冲击，一次是2007年至2009年的全球金融危机，另一次是2010年至2012年自身爆发的危机。现在欧元区正在强劲复苏当中。然而，这不是自满的理由：欧元区的实际人均产出遭遇了“失去的十年”。不管是在国家层面还是在欧元区层面，复苏是改革的机遇。问题是要选择进行哪些改革。
沃尔夫指出，希腊实际人均GDP仍然比2007年的水平低20%多。希腊、西班牙的失业率仍然居高不下，意大利的失业率也仍然较高。许多国家的公共和私人债务仍然高企。
沃尔夫称，因此欧洲央行不能过早紧缩。毕竟，核心消费者价格指数自2008年以来一直低于2%。此外还应在有条件的地方出台财政政策，尤其是在德国。较为疲弱的经济体也必须积极推行支持增长和就业的改革措施。
那么欧元区层面的改革呢？沃尔夫称，他怀疑马克龙的提议是否明智、可行，尤其是关于大幅增强财政一体化的想法。德国大选结果也肯定会加大出台这种重大举措的难度。银行业联盟的确需要存款保险制度的财政支持。但这可能只有财政一体化才能做到。
美国企业研究所的亚当·莱里克提出了一个计划，可在不需要欧洲央行支持和持续财政转移的情况下，减轻非对称性财政冲击的影响。在一场危机中，实力较弱国家的政府债券收益率相对于实力较强国家的收益率会出现上升。据莱里克称，在2012年欧元区危机最严重时期，相对利率意外上升让西班牙和意大利每年合计多支付了逾50亿欧元。按平均期限为7年计算，影响达到逾350亿欧元。
沃尔夫称，如果实力较强国家将这种收益的一部分暂时转移给实力较弱的国家，这种影响就会被削弱。按照莱里克的建议：“相对融资成本意外下降的成员国将把50%的收益放到欧元区融资成本稳定账户中。”这些资金将转给相对融资成本意外上升的成员国，以覆盖他们50%的损失。一旦相对收益率企稳，就会停止转移，并在相对收益率逆转时偿还。只有遵守财政规则的国家才有资格参与该项目。
沃尔夫称，该计划不需要签署新的协议，不会产生持续的转移，也不会让社会承担信用风险。但这是一种团结的姿态。它还会降低欧洲央行实施直接货币交易的必要性。因此，从政治上来说，这个想法可能对德国人有吸引力，同时将增强其他国家想要的团结。这种富有想象力的构想正是欧元区应该考虑的。欧元区永远不会成为一个正常的财政联盟，因此有必要发明替代方案。
沃尔夫指出，关键是，欧元区不仅仅是要像现在这样生存下来，而且还要在经济上和政治上蓬勃发展。因此复苏期间是欧元区成员国推进改革的时机，无论是在国家还是在欧元区层面。如果它们改革失败，可能还会有更为严重的危机爆发。
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