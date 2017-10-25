十九大开启“中国崛起2.0版”

美国外交学者网站10月23日刊登韩国延世大学中国研究院研究员金凯的《中国崛起：2.0版》一文称，中共十九大正在吸引全世界的关注。在大会期间，备受瞩目的不仅是中国在过去五年中所取得的成就，更是其为自己未来勾勒的图景。
文章称，习近平在18日的开幕会上所作报告中预言了中国一个“新时代”的开始，作为一个新的流行语，“新时代”代表着中国未来发展的新开始。
文章称，如今的中国已经成为全球第二大经济体，也处于许多现代生活方式创新的最前沿，中国也是全球政治和经济事务中的一个日益重要的参与者，这些仅仅是能称之为中国崛起“1.0版”的一些亮点。进入中国发展的“新时代”，真正意味着已经持续了约40年时间的中国崛起出现了大升级。
文章称，这一升级有两个层面的意义：在国内，“新时代”的政策将继续改进和革新中国特色的发展道路，与此同时，就中国的国际参与以及它在变化中的国际体系里所充当的角色而言，中国崛起“2.0版”应当有几个重要变化或升级，例如可以预期中国的发展将更集中于“建设人类命运共同体”，这将在经济上和政治上都产生深远的地区和全球意义。
文章称，因此，关于这个“新时代”，最吸引人的是中国在变化的世界体系中将扮演的角色，特别是中国努力实现这一角色所采取的方式。在某种意义上说，中国一直是一个“接受者”，现在它也想要成为全球秩序的“给予者”或者是“贡献者”。
文章称，未来或许可以预期中国通过提出和提供更为恰当可行的方案，在全球治理中扮演一种更为积极的角色。总的来说，这预示着中国在国际体系中的新“自我认知”。
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