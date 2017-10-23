软银豪言投资8800亿美元支持人工智能等高科技企业

法媒称，美国“再编码”新闻网站近日透露，在成立科技投资基金“愿景基金”一年之后，软银集团现在说要在高科技领域投资8800亿美元。而日本《日经产业新闻》说，软银的目标是未来10年投资至少1000家高科技企业。
据法国《论坛报》网站10月20日报道，像“愿景基金”一样，新的资金将会注重投资那些在人工智能或物联网领域有发展前途的企业。而这第二只科技投资基金预计在未来的两三年里布局。
软银总裁孙正义接受《日经产业新闻》采访时说：“‘愿景基金’只是第一阶段，10万亿日元（约合880亿美元）根本不够。第二、三、四只‘愿景基金’将会每隔两三年就成立一只。”
以发表惊人消息而闻名的孙正义说，为了能筹措如此大笔的资金，软银要“创设一个能提高我们融资能力的机制，要能融到10万亿、20万亿然后是100万亿日元的资金”。
这些投资基金的目标是“独角兽”企业，也就是那些其估值高于10亿美元的非上市创业公司。对这些初创企业的平均投资估计在8.8亿美元左右。
一年前与沙特主权基金合作成立“愿景基金”时，软银宣布要在未来10年里成为“高科技领域最大的投资者”。今年5月，该基金的规模已达到了930亿美元。软银在该基金中的占比已达到了280亿美元，比最初设计的多出了30亿美元。沙特主权基金投入了450亿美元。基金的其他出资方包括一些高科技巨头，如苹果、高通以及鸿海/富士康等。
“愿景基金”自成立以来不断在高科技领域投资：对信息聚合平台企业Slack投资2.5亿美元，对联合办公企业WeWork投入30亿美元，对有“印度亚马逊”之称的印度电商弗利普卡特公司（Flipkart）投资25亿美元。
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