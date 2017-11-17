国际组织肯定中印减排努力批评美日："谁是带头人很明确"

日媒称，由科学家等组成的国际组织日前汇总分析，预计随着温室气体排放量排名第一和第三的中国与印度不断推进减排，到本世纪末气温升幅将较此前预测的下降0.2度。
据共同社11月16日报道，尽管如此，气温升幅与工业革命前相比依然高达3.4度，处于危机水平。该组织还警告称，预计已宣布退出《巴黎协定》的美国排放量将有所增加，距离达成协定目标的必要减排量相去甚远。
相关分析由“气候行动追踪”（CAT）在德国波恩召开的《联合国气候变化框架公约》第23次缔约方大会（COP23）的会场公布。CAT强调，“美国在全球变暖对策上不作为，而中印两国取得进展。谁是带头人十分明确，仍需进一步地推进减排。”
为避免全球变暖造成严重损失，《巴黎协定》提出的目标是气温升幅控制在2度以内。据分析，中国正在减少煤炭使用，同时扩大可再生能源的消费量，排放量增速放缓。印度则已宣布将不再新建煤炭火力发电站，一旦切实推行有望实现大幅减排。
此外，CAT还对日本给出了严厉的评估结果，减排目标和政策均为6个等级中的倒数第二档“相当不充分”。CAT博士比尔·黑尔表示“日本的减排目标过低，正在大量新建煤炭火力发电站，就连这一目标也将变得难以达成”，批评了日本使用煤炭的政策。
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