美三艘航母在亚太联合演习 对朝武力展示远超常规

日媒通过对美国政府相关人士的采访了解到，美军的三艘航母近期将在西太平洋实施联合演习，在演习中同时投入三艘航母的情况非同寻常。据认为，其目的在于对朝鲜形成牵制。
据日本广播协会网站11月7日报道，多名美国政府相关人士透露，这三艘美军航母分别是“罗纳德·里根”号、“西奥多·罗斯福”号及“尼米兹”号，按计划，三艘航母与导弹驱逐舰等组成的航母战斗群近期将在西太平洋实施联合演习，航母将在演习中发挥核心作用。
报道称，美军2007年曾在关岛近海投入三艘航母实施演习，本次将是美军时隔10年再次在亚太海域进行三艘航母的联合演习，这种情况并不多见。
经确认，上周“罗纳德·里根”号在朝鲜半岛海域开展活动，而“西奥多·罗斯福”号和“尼米兹”号正分别从关岛和印度洋驶来。
美国总统特朗普目前正在对日本、韩国等亚洲国家进行访问，以与各国领导人商讨如何应对涉朝问题。美军自上月起，向朝鲜半岛部署航母、潜艇、隐形战斗机及轰炸机，从军事领域加大了对朝施压力度。据观察，本次三艘航母的联合演习意在向朝鲜展示美军的实力，以起到牵制朝鲜的作用。
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