东南亚成世界大国关注焦点，俄可贡献技术优势

俄罗斯战略研究所网站11月14日刊发题为《东南亚——世界主要国家的焦点》的文章称，东南亚成了亚太地区和世界政治生活的中心。这句判断在一系列活动发生后并不令人吃惊：俄美中领导人相继到访该地区，这里还举办了亚太经合组织会议、东亚峰会、东盟峰会等等。
文章称，世界主要国家对该地区的关注能够为东南亚国家所用。东盟国家的主要利益是经济一体化、吸引外国投资和尽可能多的境外伙伴。
文章称，东亚经济共同体是贸易集团，计划基于“10+3”和东亚峰会这样的机制在亚太地区建立。中国赞同东盟的观点，提议加快东亚经济共同体的建设进程。
文章称，这发生在美国实行改变世界贸易规则方针的情况下，该方针旨在修改华盛顿与伙伴的经济关系，以减少美国的外贸赤字。但多年来美国实行这种经济政策是有意识的，美国人希望这些国家在一系列对美重要的地区问题上与美一致。
文章表示，此外，俄罗斯在东南亚地区也有一席之地。首先，在地区一体化方面俄罗斯有可能向东南亚国家提议的，那就是以欧亚经济联盟-东盟和欧亚经济联盟-新加坡的形式建立自贸区。在这些国家力求吸引新伙伴的背景下，与欧亚经济联盟合作将拓展东盟的能力并令俄罗斯得以参与东亚经济共同体的建设。目前东盟与其他国家和地区有6份自贸区协议：与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰，以及香港地区。
文章称，另一方面，东南亚国家高度评价俄罗斯的反恐经验。这个问题现在对该地区而言十分迫切。在恐怖威胁增加的情况下，俄罗斯愿意成为东盟国家的可靠伙伴并给予其支持，主要在军事技术领域。俄罗斯在发展人力资源和技术上是受东盟国家欢迎的伙伴，中国无疑是东南亚国家在该领域的主要伙伴。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost