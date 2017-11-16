为吸引乘客航空公司纷纷推出头等舱“套间”

英媒称，航空公司对大富豪的争夺战愈演愈烈，阿联酋航空公司推出了它所说的“改变游戏规则的头等舱”——设计灵感源自一家汽车制造商。
据英国《独立报》网站11月12日报道，在迪拜航空展上，这家航空公司表示，乘坐其波音777客机的每位头等舱乘客都能得到一个长宽分别为7英尺（约合2.1米）和5英尺8英寸的“套间”，从而拥有多达40平方英尺的私人空间。
报道称，坐在飞机后部的乘客是10人一排，不过头等舱乘客则有充分的伸展空间。他们所在的单独的客舱里只有6个座椅，或者更准确地说是“全封闭的私人套间”，每排有3个，由于滑动门把从地板到天花板的空间完全封闭，确保了私密性。
阿联酋航空公司承诺，每个座椅都能看到窗外的风景，不过坐在中间位置的乘客要透过“能够投射机舱外风景的虚拟舷窗”来做到这一点。航空公司还为坐在真正舷窗旁的头等舱乘客提供了一架双筒望远镜，以便仔细欣赏风景。
这家航空公司表示，这一设计的“灵感源自梅赛德斯-奔驰S级轿车”。
阿联酋航空公司承诺这些座椅具有“零重力”功能，据说是受美国航空航天局的技术的启发。
乘客无需按呼叫按钮，而是可以通过视频连线与空乘联系，享受餐饮服务，而且餐食和饮料可以通过一个舱口送入套间。
头等舱乘客还可以托运多达70公斤的行李，是通常经济舱乘客托运行李重量的3倍以上。
不过，这家航空公司明年5月从伦敦经停迪拜飞往悉尼的经济舱往返票价只有700英镑（约合920美元），而最便宜的头等舱票价也要7220英镑。
报道称，本月早些时候，新加坡航空公司公布了其空客A380“空中巨无霸”飞机上升级的头等舱。头等舱的套间给一同出游的情侣提供了双人床。而且6名头等舱乘客共用两个卫生间。
英国航空公司首席执行官亚历克斯·克鲁兹7日在伦敦发表讲话时承诺：“头等舱会保留下去。”不过他暗示，只限于一些经济效益好的航线。
克鲁兹说：“有些市场不需要每天都提供14个头等舱坐席。”
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