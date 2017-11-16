小三和原配共处一室：生下孩子被抱走才知是“借腹生子” 中了圈套！

最近，扬州的夏女士说，她的孩子被“情人夫妻”给抱走了。情人夫妻俩是什么意思，孩子又是怎么回事？
原来，36岁的夏女士去年初在一个微信群里认识了比自己大三岁的木某。夏女士说，双方都是淮安人，自个是单身，木某也自称是单身，一来二去，俩人的感情急剧升温，很快就同居了。没多久，木某就提出想要个孩子。
夏女士：“他说，我怎么样才能留住你，如果你真的想相处，除非有小孩把我留住，我意思这样说的，因为我们双方都要同意，可以，那我们就生个孩子。”
然而，夏女士怀孕没多久，她突然发现木某有家室。但木某的老婆却异常冷静，两个女人还一起吃了饭。想象中的呵斥和厮打根本就没有发生，对方还无微不至的照顾。夏女士说，她大着肚子，也没有去处，只好同意。
夏女士称：“他老婆也不是像很蛮横的那种，没骂你没有什么，态度就是跟平常人一样，在一起吃饭还夹菜跟我吃，我还纳闷，世上怎么有这么大度的女人，既然人家老婆都接受了，我还有什么，毕竟都是女人。”
今年9月6号，夏女士顺利生下了一名女婴，更荒唐的是，木某还将她接到自己家去坐月子，但是在此期间，夏某和木某的妻子开始产生矛盾。出了月子后，木某和他妻子趁夏女士上班之时，把孩子带走了。
夏女士说，事发后，木某和他妻子不知去向，家门紧锁，电话也关了机。电话已经换号码了，把夏女士的微信也拉黑了。
回想这一切，夏女士觉得，这就是一场阴谋。
夏女士：“他跟这个老婆是二婚，他跟这个老婆没有小孩，他这个老婆现在跟他不能生育，他就是借我的肚子给他生个孩子。”
如今，夏女士只想要回孩子。律师表示，木某的行为已经涉嫌重婚罪，夏女士可以解除非法同居关系，并主张孩子的抚养权。夏女士得知这一情况，也打算通过法律途径维权。
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