从指甲油看英国皇室着装规则

毫无疑问，凯特王妃穿着打扮的每一个细节都会被仔细推敲。而英国媒体曰前关注的一个问题是，为什么从未见过凯特王妃涂过彩色指甲油亮相？
实际上，这并非个人决定，而是英国王室着装规范的要求。根据王室严格着装规定，在出席官方正式活动时只允许涂自然色指甲油或不涂。
英国女王伊丽莎白二世同样遵守这一条规定。女王自1989年以来始终在用同一款裸色指甲油，售价在9欧元左右。
根倨当地杂志的报道，英国王室认为戴假指甲或是涂上艳丽的指甲油显得非常粗俗。凯特王妃仅在与威廉王子大婚当天涂上了由两种颜色的指甲油调和而成的自己中意的粉色指甲油。
同样的，哈里王子的女友、美国演员梅根•马克尔在上个月首次与男友公开亮相时涂着自然色指甲油也应该不是巧合。
英国王室对颜色的严格规定不仅仅局限在指甲上，还有嘴唇。因此，尽管每年有约3.7万英镑的美容预算，凯特王妃使用的唇膏颜色通常都是中性色调或浅粉色。
作为英国王室第二顺位继承人的妻子，凯特王妃的穿戴受女王的决定和意见的影响在2014年显露无遗。据英国当地媒体的报道，伊丽莎白二世曾向凯特王妃下达了“服装令”，要求她的裙装不能过短。
因此，细心的人不难发现，凯特王妃的裙子不断加长，也已经放弃了长度在膝盖以上的裙装。女王希望凯特王妃的衣柜能更素雅和庄重，从而彰显王室风范。
王室的穿戴规范甚至影响到了最年轻的成员。我们经常会看到乔治小王子在“三九天”仍穿着质地优良的短裤。“小男孩穿短裤是一件很英伦的事。长裤是大男孩和成年男性穿的。
而小男孩穿短裤对我们英格兰来说就是一种无声的阶级标志，一位礼仪专家在接受《时尚芭莎》杂志英国版采访时说。因此，凯特王妃可得花点心思在王室传统和更休闲服装之间找到平衡，无论是为了她自己还是为了子女。
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