“携程亲子园虐童事件”又有新监控曝光！家长发现更多虐童视频

从11月8日以来，因亲子园被曝出幼儿遭到虐待，携程公司及背后的第三方管理机构——上海妇联及妇联主管下的上海《现代家庭》杂志社陷入舆论旋涡。
昨天，上海市妇联发布声明称，将对涉事亲子园的资方《现代家庭》杂志社严肃处理。上海市长宁公安分局称，警方已控制了该亲子园4名工作人员，现其中3人因涉嫌虐待被监护、看护人罪已被依法刑事拘留。同时随着越来越多的监控视频披露，家长们看到了更多的虐待行为，虐童老师又增加两名。
家长：查视频发现更多虐待行为
昨天，记者联系上此次当事家长赵先生。他表示，近日来，家长们聚集在一起翻看亲子园所有的监控视频，目前发现有多名孩子曾遭到侵犯，其中，最早的虐童事件发生在8月9日，密集发生是在8月30日之后。
记者：什么时候发现有虐童事件？
赵先生：我们发现这个事情是在三天前。携程把所有的（监控）视频都提供给我们了，我们家长把视频往前回溯，一天一天看，目前发现最早的虐童事件发生在8月9日，密集发生是在8月30日之后。
8月9日的视频里，她（亲子园工作人员）用板凳腿把一个男孩子的双腿向上别，孩子很痛苦，就在那边叫，老师也不收手。这段监控是我们今天晚上刚刚看到的。
8月30日以后，新来了一批孩子年龄比较小，14到18个月左右。他们把芥末塞到孩子嘴里，抹到孩子脸上，还把孩子带到监控看不到的地方，不知道发生了什么。
记者：你们总共发现有多少人参与虐童？
赵先生：今天视频的这个老师是我们新发现的老师。除了三个已经被刑拘的老师，我们现在又发现了两个老师，包括8月9日视频里的这个老师和另外一个老师。
记者：统计过有多少孩子受到虐待吗？
赵先生：我没有统计完，但是我们有一张表格，这两天我们家长在电脑前看视频，每看到有一个孩子被侵犯我们就记录一下。从表格看，（被侵犯孩子的）数量是非常多的。目前我们只看到8月的视频。
孩子入园后半夜经常惊醒
记者：你的孩子遭虐待了吗？
赵先生：我孩子今年3岁多，是今年4月入的园，待到8月底。我的孩子刚送来的时候就遇到一个情况，她一来这边晚上睡觉就会突然惊醒，夜里大哭。我们一开始以为她是正常的分离焦虑，现在看起来好像不是这样。
记者：有没有在你孩子身上发现伤痕？
赵先生：伤痕我没有遇到过，这个事情出来之后，我们问孩子有没有“喂你吃过什么东西”。我们把芥末瓶子拍给孩子看，她说“这个老师让我吃过，抹在我脸上，辣辣的不要”。
记者：为什么把孩子送进携程亲子园？
赵先生：我太太在携程工作。因为我们有两个孩子，入园的这个孩子比较小，带不过来，所以让她在这过渡一下。
记者：当时知道携程不参与实际管理吗？
赵先生：不知道，我们当时只知道他们和上海妇联搞了这个事情，而且地点又设立在携程总部，我们认为携程在里面应该会起到作用的。我们是出于对携程的信任把孩子送过来的，如果我们当时知道携程和实际的管理方没有什么关系，而且携程在其中也没有起到什么作用的话，我们会犹豫的，可能会重新做决定。
园方至今未拿出解决方案 上海妇联也从未出面
记者：携程目前怎么处理这件事？
赵先生：他们在积极帮我们家长，第一时间把所有视频整理出来了，安排几十台电脑让家长在那看。他们给孩子做心理疏导，也请了律师团帮我们维权。
记者：亲子园负责人事后是否跟您有过沟通？
赵先生：现在还没有，负责人张葆葆和我们见过一面，之后我们再也没见过她。我们非常不满意的是，实际管理方“为了孩子学苑”从头到尾都没有拿出解决问题的具体举措。
记者：主管方上海妇联和家长联系过吗？
赵先生：从来没有。我从来没有看到过上海妇联的人，哪怕过来给我们说一句对不起都没有。
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