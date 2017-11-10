中国十月工业利润仍稳定增长

外媒称，中国国家统计局最新数据显示，工业企业利润增速在连续两个月加快后，10月涨势有所放缓，不过仍为今年以来的月度较高增速。
据美国《华尔街日报》网站11月27日报道，国家统计局27日早间公布，10月规模以上工业企业实现利润总额7454.1亿元人民币，同比增长25.1%，增速比9月放缓2.6个百分点。
报道称，此前9月规模以上工业企业实现利润总额6621.8亿元，同比增长27.7%，增速刷新今年以来的次高水平，仅低于因春节因素合并的1-2月份的31.5%。
8月同比增长24%，7月增长16.5%，6月增长19.1%，5月增长16.7%，4月增长14%。
累计数据方面，国家统计局公布，1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元，同比增长23.3%，增速比1-9月加快0.5个百分点。
此前1-9月，全国规模以上工业企业实现利润同比增长22.8%，增速比1-8月加快1.2个百分点。
在今年1-2月增速达到31.5%的高位后，该值其后逐月下降，但和前两年比仍处较高水平。
1-7月同比增长21.2%，增速比1-6月放缓0.8个百分点，创出年内新低。
2016年该指标同比增长8.5%，扭转了2015年下降2.3%的局面。
另据路透社北京11月27日报道，在工业品价格持续走高，钢铁、石油和高端技术等行业利润高速增长带动下，中国10月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑。不过鉴于工业生产者出厂价格指数（PPI）增速趋降，工业利润增速在年末至2018年或有放缓的压力。
报道称，“工业利润持续高速增长，缘于工业品价格持续走高，工业利润率持续上升，亏损企业减少、亏损额下降，以及部分行业利润高速增长拉动。”海通证券宏观分析师姜超、于博说。他们称，今年以来工业利润增速明显恢复，主要是因为地产投资回升带来的工业需求回暖，以及供给侧改革带来的工业品价格明显上涨。
不过，他们也指出，随着地产销售增速大跌转负，地产投资将持续下滑，而PPI涨幅也将明显回落，2018年工业企业利润增速或压力渐增。
报道称，恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩、高江认为，10月工业企业经营继续呈现价升量缩的局面，但随着四季度经济面临下行压力和人们预期PPI增速回落，11、12月工业企业经营有放缓的可能。但经济总体运行仍平稳，完成年内增长目标基本无压力，去杠杆、严监管仍将是未来政策主基调。
“从领先指标来看，尽管本月已发布的PMI、房地产销售、工业用电量、铁路货运量等指标都有回落，但工业企业利润仍然稳定增长，证明宏观经济回稳、企业盈利向上的新格局正在形成。”招商证券宏观团队称。
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