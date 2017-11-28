美海军濒海战斗舰成“鸡肋”：将寻求火力更强护卫舰

美联社11月26日报道称，美国海军行动迅速且机动性强的濒海战斗舰被批缺乏足够强大的火力和装甲，难以在海战中生存。海军正在着手解决这些问题，全新的吨位小、火力强的护卫舰将重拳出击。
本月，海军寻求多用途战舰的概念提案，这种战舰将比濒海战斗舰更大、配备了更多武器，但速度会减慢。它们将能够击落敌机、攻击其它军舰，并对抗潜艇。
美国列克星敦研究所的防务专家洛伦·汤普森说：“海军认为，速度没有火力那么重要。”
希望建造20艘护卫舰的海军正在寻求经济可承受的设计，它对造船商的指令性要求就是利用现有设计加快进程。按照紧迫的时间要求，下月就要提出概念提案。头两艘战舰将于2020年和2021年到位。
在特朗普政府公开宣称要扩大舰队规模之际，这些提案对海军而言指明了新方向。海军的目标是拥有355艘军舰。
新战舰意在吸取从濒海战斗舰上得到的教训。濒海战斗舰原本是对抗冷战后海上威胁的一种不太昂贵的军舰。有关威胁包括海盗和小艇群攻击。
海军设想，濒海战斗舰可通过改变任务组件以执行不同任务。但任务组件未能及时推出，导致战舰成本上升。然后，美国政府问责局开始质疑该舰在战斗中的生存可能。
濒海战斗舰有两种型号，最高时速都可达50英里（约合80公里），在浅水区都可利用易操作的喷水推进器行动。
海军发言人塞思·克拉克上尉说，海军最后可能会接收20余艘濒海战斗舰。到2030年，濒海战斗舰加上新型护卫舰可能会占海军已部署的水面战斗舰的一半以上。
在承受能力方面，提案呼吁不使用新技术。这与濒海战斗舰和朱姆沃尔特级驱逐舰相差甚远。朱姆沃尔特级采用了新设计和新技术，造成费用大大超支。
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