外媒称马来西亚欲与中国加强“榴莲外交”：开启两国“钻石时代”

马来西亚国家新闻社11月6日刊登题为《从熊猫外交到榴莲外交》的报道称，中国有一句谚语：“前人种树后人乘凉。”这句名言恰如其分地描述了马来西亚领导人——特别是总理纳吉布——为与经济大国中国深化双边关系所做的巨大努力。
报道称，这并非易事，尽管历史表明，位于马六甲海峡的那个宗教国家和明朝在大约600年前就开始发展特殊关系了，但两国后来为建立互信又花了几十年的时间。
报道称，两国发展当代关系始于纳吉布的父亲、马来西亚第二任总理阿卜杜勒·拉扎克1971年向时任中国总理周恩来发去一封外交信函，两国后于1974年正式建立外交关系。两国后来又开展“熊猫外交”——为纪念两国建交40周年，熊猫“福娃”和“凤仪”作为“和平的象征”被送往马来西亚。
如今，人们的关注点转到了农业和以农业为基础的产业身上。报道称，在马来西亚农业部长艾哈迈德·沙贝里·奇克的倡议下，今年在广西壮族自治区的南宁举办了马来西亚榴莲节，此举旨在加强“榴莲外交”。
报道认为，在这位59岁的农业部长看来，为期三天的榴莲节不仅是把马来西亚最好的榴莲以及燕窝、菠萝和木菠萝等其他马来西亚产品推介到中国，更重要的是，举办榴莲节是一种涉及多方面的举动，目的是打入充满无限可能且利润丰厚的中国市场。
报道称，榴莲节是沙贝里去年11月会晤广西壮族自治区人民政府副主席时首次提出的。榴莲节盛况空前，榴莲节上挤满了当地人，人们为品尝著名的“猫山王”榴莲要排几小时的长队。一些人甚至对媒体说，他们来自其他省份，为参加榴莲节还特意请了几天假。榴莲节已于11月5日闭幕，约有15万人参加了在著名的航洋城广场举办的榴莲节。
报道称，沙贝里几天前分别与广西壮族自治区党委书记和钦州市委书记举行了正式会晤。会晤期间，沙贝里选择的打交道方式是强调郑和下西洋这一壮举，即名将郑和大约600年前率领200艘舰船进行的历史性航行。
沙贝里指出，郑和下西洋形成了海上丝绸之路，其重大意义在于与很多国家建立了双边关系，马来西亚对这种长期形成的友谊倍感珍视。
沙贝里对马来西亚媒体说，采取这种拉近关系的方式就是为了让中方确信，马来西亚将全心全意通过“一带一路”倡议经营好两国关系。
报道称，对于新鲜榴莲以及燕窝、木菠萝和菠萝等马来西亚产品的对华出口前景，沙贝里表示乐观。他称，榴莲节办得非常成功，反响很热烈，鉴于此，马来西亚的商品应能获得中国政府的批准。
报道称，为期三天的榴莲节期间，中国和马来西亚合作团体及企业共签署了七项谅解备忘录，主要旨在推动两国农业、经济和贸易发展，以及为增加两国贸易额进一步探索商业合作。据沙贝里称，下一阶段将让马来西亚农民和企业家做好准备工作以满足高需求量。
报道称，马来西亚已连续八年成为中国在东盟内的第一大贸易伙伴。
报道认为，正如中国前驻马来西亚大使黄惠康所言，中马关系要在未来40年上升至相互依存的水平。沙贝里推行的经济策略完全可以在未来40年里进一步激发双边关系的发展，而未来40年已被誉为“中马关系的钻石时代”。（新华网）
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