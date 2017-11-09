北约将新设两个指挥中心：加强“威慑”俄罗斯

法新社11月7日报道称，北约或将结束十几年来的裁军政策，成立两个新指挥中心，通过这场重组增强对俄罗斯的“威慑”。
8日至9日的北约防长会议期间，北约国家防长或将批准作为“中坚支柱”的“指挥结构”。
7日，北约秘书长斯托尔滕贝格在记者会上明确指出：“其中一个指挥中心是为了促进保护北美与欧洲之间的海上交通线，另一个是为了改善欧洲内军队和装备的移动状况。”
他强调：“我们部队的移动能力对于威慑和集体防御而言至关重要。”
美国驻北约大使凯·贝利·哈奇森强调：“克里米亚事件之后，我们发现需要增强威慑来应对俄罗斯对东欧的侵犯。”
她还说：“为此我们开始考虑我们如何才能提高指挥效率。”
一位不愿透露姓名的欧洲外交官指出，成立两个新的指挥中心“意味着要增兵，这显然是一个大问题”。
第一个新指挥中心将警戒大西洋并确保美国和加拿大与欧洲之间的海上路线畅通无阻。
他解释说：“考虑到诸多海上与海面下活动，北大西洋显然是北约的战略区域之一。”他说第二个中心是“后方指挥部”，将致力于为向东欧军援创造便利条件。
斯托尔滕贝格说：“我们应该确保我们的道路和桥梁足够结实，能够承受最大的车辆，保证铁路网能够符合快速部署坦克和重型装备的条件。”
10月，美国驻欧陆军司令本·霍奇斯认为：“如果我们想让威慑有效，北约部队的移动速度就必须不亚于俄罗斯部队。”
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