富二代在新加坡道路用兰博基尼赛车 结果兰博基尼被充公

一名印尼男子凯文在新加坡公路上驾驶兰博基尼非法赛车，法庭宣布，将兰博基尼充公，上缴国库。
这名24的男子，在2015年5月9日使用一辆注册在其父母公司名下的兰博基尼豪车，与别人在新加坡实里达一带的公路上赛车，车速飙到220公里/小时。
新加坡检方说，这辆兰博基尼用于实施违规行为，并警方抓获，法律规定汽车必须被充公。
法官在宣布没收汽车的裁决中说，要是这名青年的家长认为汽车被充公会带来财务损失，公司一开始就不应该购买兰博基尼。
针对法官的裁决，凯文的父母表示失望。
今年7月，凯文承认一项危险驾驶的罪名，和另一项参加非法赛车的罪名。
凯文最初要求法庭聆讯，但在开庭第一天就认罪。另外两项类似罪名，交由法官在判决时一并考虑。
凯文被判决坐牢两星期、罚款1500新元及吊销驾驶执照18个月。
今年4月，与凯文一起赛车的邱国恩已经被判坐牢两星期、罚款2500新元，及吊销驾驶执照1年半。
2015年5月8日深夜，新加坡交警在实里达连路巡逻，看有没有人非法赛车。警方当时看到有20辆豪车组成的车队进入这个地区。凯文是其中之一。
餐饮经理邱国恩驾驶白色日产GTR，问凯文要不要一比高下？
警方看到，两人沿着实里达连路向着淡滨尼高速公路驶去，而且还非法掉头。
两人于是在其他人的观看下进行赛车，车速一度飙道220公里/小时，而这条道路上的车速限制是60公里/小时。
两人飙车800米后，又掉头回来，还要比赛第二次。
这时交警将两人抓获，并扣押汽车。
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