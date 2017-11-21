印度为何被西方频频热捧

在印美澳日印度洋地区安全“四方会晤”后不久，新德里和巴黎将在几个月内举行两场高层会晤。
亮点：1.法国外长周五访印。法国总统马克龙将于2018年年初访印。
2.两场访问紧随印度与美澳日“四方会晤”之后。
3.印度被视作遏制中国在印度洋地区行为的关键。
另一个全球大国，这次是法国，想要加强与新德里在印度洋地区的合作。这将是法印之间即将到来和相隔不远的两场高层交流活动的重点关注领域。毫无疑问，这些活动的目的是挫掉中国的锐气。
印度洋合作将在法国外长勒德里昂定于周五开始的对新德里的访问中占据突出位置。法国驻印度大使齐格勒今天表示，此事在明年年初法国总统马克龙访印时也将是讨论的重点。
齐格勒说，新德里-巴黎协议的重点将是在法印之间建立一个双边安全框架，然后巴黎才能同意加入印度洋多边安全论坛。
一名法国官员对印度报业托拉斯说：“我们对该地区有特殊兴趣，在其中的一个岛屿上还设有海军基地。因此，在该地区有更大的合作空间。不过我们也欢迎多边合作。”
该地区大约有10座岛屿归法国所有。其中最大的一座是靠近毛里求斯的留尼汪岛。法国在该岛和吉布提设有军事基地。
法国的这些行动紧随美曰澳在周二东亚马尼拉峰会的会议间隙与印度举行联合会议——被称作“四方会晤”——之后。
为何这些国家希望新德里领导印度洋地区？这些国家担心印度洋的原因是显而易见的——中国。
另一个迫切需要一个广泛的印太战略以便在印度洋遏制中国的重要事态发展是，北京企图扩大其海军实力。中国从来不曾是具有任何重要性的海上强国。但它最近在吉布提设立了一处海军基地，还与巴基斯坦签署协议，在瓜德尔港建设海军支援设施。
印度总理莫迪向东盟国家保证，印度坚持在南海的一个以规则为基础的安全框架。
所有10个东盟国家的首脑将在明年1月26日的印度共和国日庆祝活动中作为联合主宾受到印度的款待。
印度展望自己在印度洋地区发挥一种稳定的作用。它帮助维护全球航路的安全，还参与了在亚丁湾地区的反海盗行动。
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