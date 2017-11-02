中国黄金需求带动澳大利亚再现“淘金热”

日媒称，牛肉、羊毛、葡萄酒、奶酪，这些都是澳大利亚的特产，相比之下创造更大出口额的却是“黄金”。这是因为中国经济增长支撑着对黄金的需求，黄金被视为安全资产，受到中国人的极大追捧。有人把现在澳大利亚黄金出口盛况称为“淘金热”。
据日本《朝日新闻》10月31日报道，地表之下很深处，大型机械看起来小得像豆粒一般。在澳大利亚西部的卡尔古利，卡尔古利联合金矿公司的金矿堪称澳大利亚最大规模。
报道称，从1吨岩石当中约能提取2克黄金。这片3.5公里长、1.5公里宽的大矿场从1989年开始，经过了反复挖掘，现在深达600米左右。该金矿去年出产了22吨黄金。
金矿也是旅游胜地。50年前就开始在这一带的金矿工作、目前在做导游的吉布森介绍说：“近10年来，装载卡车、重型机械的数量在不断增加。”
报道称，去年澳大利亚黄金产量为298吨，仅次于中国，居世界第二位。如果算上对新西兰和巴布亚新几内亚等邻国金矿石进行精炼的部分，总产量超过三百吨，比上一年增长约17%，出口额达178亿澳元（约合137亿美元）。这约为牛肉出口额的2倍，羊毛出口额的5倍。
据日本《朝日新闻》报道，从19世纪50年代至20世纪第一个10年的初期，澳大利亚曾出现淘金热。一个世纪过去了。再度出现的“淘金热”的最大主顾却是中国人。铸造纪念金币的珀斯铸币厂，承担着澳大利亚九成以上的纯金精制工作。95%的纯金主要以金条形式出口。该厂2011年面向中国的出口为100吨，到2016年增加到约230吨。
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