中俄联合投资基金将增资：为“数十项协议”铺路

港媒称，北京和莫科斯的联合投资基金将增至20亿美元，为“数十项协议”铺平道路。
据香港《南华早报》网站11月1日报道，一个资本金将增加一倍达到20亿美元的中俄联合投资基金，将投资于“数十项协议”，这表明北京与莫斯科之间的金融关系正日益加深。
中俄联合投资基金是由主权财富基金中国投资有限责任公司和俄罗斯直接投资基金联合创立的。中俄联合投资基金首席执行官基里尔·德米特里耶夫表示，该基金已经完成增资的文书工作。
报道称，该基金成立于2012年6月，为处于西方国家制裁之下的俄罗斯提供了一个获取中国资金支持的渠道。德米特里耶夫把该基金作为刺激中国对俄罗斯投资的平台。
该基金将与得到中国进出口银行支持的中国-欧亚经济合作基金结成伙伴关系。据德米特里耶夫透露，该基金将投资于俄罗斯石油服务公司欧亚钻井公司和联合运输特许控股公司，以便为莫斯科的两条公路和圣彼得堡的一个轻轨交通网融资。
报道称，这个联合基金已经在19个项目中投入了10多亿美元，其中包括中国出租汽车服务公司滴滴出行、中俄边界的一座铁路桥以及俄罗斯的一个零售连锁企业等。
德米特里耶夫说：“我们将继续把投资的70%放在俄罗斯，30%放在中国。”
这位首席执行官呼吁中国对俄罗斯增加投资。
报道称，俄罗斯作为主要的能源供应商和中欧铁路的中间站，是中国雄心勃勃的“一带一路”倡议的重要合作伙伴。
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